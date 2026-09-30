Julieta Poggio se refirió a los rumores de romance con Luck Ra: "No quiero spoilear"

La modelo habló de su presente en Masterchef Celebrity y aclaró cuál es el vínculo que mantiene con el músico.

En medio de su participación en MasterChef Celebrity , Juli Poggio habló con Georgina Barbarossa y enfrentó los rumores de romance con su compañero de reality, Luck Ra.

El incómodo momento que protagonizó Luck Ra cuando le preguntaron por La Joaqui y Tiago PZK

La farándula volvió a encenderse luego de que Moria Casán lanzara una inesperada primicia al asegurar que entre Poggio y el cuartetero habría comenzado un acercamiento íntimo. Todo surgió mientras Gustavo Méndez anticipaba que pronto saldría a la luz quién sería la nueva conquista del cantante cordobés, recientemente separado de La Joaqui.

En ese sentido, en A la Barbarossa, la influencer reveló que el vínculo que mantiene con el artista nació cuando tuvieron que colaborar en un desafío: "Pasa que un día cocinamos juntos y, obviamente, después de que cocinás de lo único que hablás es del plato, de cómo podría haber quedado, de qué le podríamos haber puesto".

Pese al entusiasmo, no pudo brindar más detalles al respecto porque tenían que ver con el programa. "No quiero spoilear mucho, pero si nos vieron juntos es por eso. Jamás pasó nada", aclaró. "Lo conozco hace un montón, desde que grabamos el video de La Morocha juntos que nos llevamos bien", agregó sobre el vínculo que mantienen.

"Perdón por pincharles el globo, pero no es mi estilo. No hay ningún romance por ahora", lanzó entre risas. Además, aprovechó para responderle a la conductora sobre las condiciones de su actual relación amorosa. "No porque tenga pareja abierta me va a gustar cualquier chico", concluyó.

Juli Poggio y Luck Ra

MasterChef: se filtró por error el nombre del primer eliminado

A pocos días del estreno de MasterChef Celebrity 2026, uno de los participantes reveló por error que no seguirá en el programa y, en lugar de deberse a un mal rendimiento, todo tiene que ver con una gira que tenía prevista desde antes. El famoso que se va y ya lo filtró fue Pachu Peña.

PACHU PEÑA SPOILEÓ QUE YA FUE ELIMINADO DE MASTERCHEF JAJAJAJSJAJAJA pic.twitter.com/tH3Nrmo0jk — Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) September 24, 2026

La notica se dio a conocer en un móvil de LAM cuando le preguntaron por su rendimiento en el programa. Luego le consultaron por su agenda laboral para octubre y ahí deslizó cosas que ya tenía programadas.

"Estoy ahí analizando propuestas muy cerca de Carlos Paz, con la radio, con streaming, también tengo una propuesta, así que viendo…", contó el humorista, y el movilero le preguntó sobre la posible gira: "Sí, nos vamos a una gira ahora… con eso estoy diciendo muchas cosas".

Sucede que ya se confirmó que en octubre harán una gira por España con José María Listorti y Sebastián Almada con la obra Terawa, en ciudades como Alicante, Tenerife, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Madrid y Barcelona.