30 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno anunció que volverá a exportar carne a Japón tras 20 años

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó el acuerdo sanitario alcanzado con el país asiático, que permitirá ampliar las exportaciones de carne vacuna y subproductos desde la zona libre de aftosa con vacunación.

Por
La carne argentina volverá a exportarse a Japón.

La carne argentina volverá a exportarse a Japón.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles que Argentina alcanzó un acuerdo con Japón para la exportación de carne bovina. Según informó el funcionario, las negociaciones para concretar la apertura comenzaron en 2024 y permitieron acordar los requisitos sanitarios necesarios para el ingreso de carne bovina argentina proveniente de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación.

La inversión real alcanzó los u$s7.515 millones durante el octavo mes de 2026
Te puede interesar:

La inversión cayó 5,4% en agosto y acumula una baja de 7,9% en lo que va del año

"Después de 20 años, Japón abre su mercado a la carne bovina argentina", publicó en su cuenta de X. El ministro destacó que Japón importa carne bovina de alta calidad desde distintos países por más de u$s3.000 millones anuales. En ese sentido, señaló que el acceso a ese mercado "crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas".

Caputo también sostuvo que el acuerdo representa un reconocimiento a la calidad de la carne argentina y al sistema sanitario del país. "Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país", concluyó el ministro en su publicación.

Pablo Quirno celebró el acuerdo alcanzado con Japón

El canciller, Pablo Quirno, también se refirió al acuerdo y destacó la cantidad de mercados que Argentina logró abrir para productos agroindustriales durante 2026.

"Solo en la primera mitad de 2026 logramos la apertura sanitaria para más de veinte productos agroindustriales en múltiples mercados", señaló Quirno, quien mencionó entre ellos cítricos, ovinos en pie, carne aviar y porcina, genética bovina, carne vacuna y subproductos, cueros y lácteos.

Sobre el acuerdo con Japón, remarcó que los nuevos requisitos zoosanitarios permitirán exportar carne y subproductos bovinos provenientes de la zona libre de aftosa con vacunación, ampliando la autorización que hasta ahora estaba limitada a la Patagonia.

Quirno destacó además que la Argentina se acerca así a un mercado que importa carnes por más de u$s3.000 millones y atribuyó el resultado al trabajo conjunto entre la Cancillería y el Ministerio de Economía. "Seguimos generando más oportunidades de exportación para el sector agroindustrial argentino", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

en el gobierno insisten en bajarle el precio al pro y aseguran que macri no tiene poder de fuego

En el Gobierno insisten en bajarle el precio al PRO y aseguran que Macri "no tiene poder de fuego"

La mesa política vuelve a reunirse.

La mesa política analizó la "escalada de inseguridad" y el operativo por la visita del Papa

Roberto Edgar mostró su preocupación por el consumo de drogas en Puerto Iguazú.

El líder de Volcán, Roberto Edgar, se sumó a LLA y peleará por la intendencia de Puerto Iguazú

Javier Milei despidió al senador Juan Carlos Pagotto: QEPD

El mensaje de Milei por la muerte del senador Juan Carlos Pagotto

De qué murió el senador libertario Juan Carlos Pagotto

De qué murió Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza

play

Falleció Juan Carlos Pagotto, senador de La Libertad Avanza

Rating Cero

Mirtha Legrand fue pasada a una sala camún.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: presenta una "franca mejoría"

El actor quedó a disposición de la Justicia mientras su abogado remarca que no registra antecedentes penales.

Quién es Emiliano Tarragona, el hombre que denunció a Maxi Ghione

¿Quién renunció?

Renuncia y escándalo en El Trece: una mega figura pegó el portazo y ya tiene reemplazo

El actor no tiene antecedentes penales y se mostró sorprendido por la denuncia en su contra.

El llamativo posteo de Maxi Ghione antes de la detención por la denuncia que recibió

¿Qué le pasó a Marta Fort?
play

Video: así fue el fuerte accidente de Marta Fort en MasterChef Celebrity

Joaquín Levinton, denunciado, según LAM.

Joaquín Levinton fue denunciado penalmente por abuso sexual por su expareja

últimas noticias

River le ofreció a Ezequiel Cirigliano una asesor legal

El gesto de River con Cirigliano, luego de ser detenido nuevamente

Hace 10 minutos
Mirtha Legrand fue pasada a una sala camún.

Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: presenta una "franca mejoría"

Hace 18 minutos
Joaquín Levinton rompió el silencio.

Joaquín Levinton rompió el silencio tras la denuncia de abuso: "Nunca fue mi pareja..."

Hace 25 minutos
El actor quedó a disposición de la Justicia mientras su abogado remarca que no registra antecedentes penales.

Quién es Emiliano Tarragona, el hombre que denunció a Maxi Ghione

Hace 39 minutos
La inversión real alcanzó los u$s7.515 millones durante el octavo mes de 2026

La inversión cayó 5,4% en agosto y acumula una baja de 7,9% en lo que va del año

Hace 41 minutos