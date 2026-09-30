El Gobierno anunció que volverá a exportar carne a Japón tras 20 años El ministro de Economía, Luis Caputo, informó el acuerdo sanitario alcanzado con el país asiático, que permitirá ampliar las exportaciones de carne vacuna y subproductos desde la zona libre de aftosa con vacunación. Por Agregar C5N en









La carne argentina volverá a exportarse a Japón.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles que Argentina alcanzó un acuerdo con Japón para la exportación de carne bovina. Según informó el funcionario, las negociaciones para concretar la apertura comenzaron en 2024 y permitieron acordar los requisitos sanitarios necesarios para el ingreso de carne bovina argentina proveniente de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación.

"Después de 20 años, Japón abre su mercado a la carne bovina argentina", publicó en su cuenta de X. El ministro destacó que Japón importa carne bovina de alta calidad desde distintos países por más de u$s3.000 millones anuales. En ese sentido, señaló que el acceso a ese mercado "crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas".

Caputo también sostuvo que el acuerdo representa un reconocimiento a la calidad de la carne argentina y al sistema sanitario del país. "Más mercados, más inserción internacional argentina, más exportaciones y más oportunidades para el país", concluyó el ministro en su publicación.

Pablo Quirno celebró el acuerdo alcanzado con Japón El canciller, Pablo Quirno, también se refirió al acuerdo y destacó la cantidad de mercados que Argentina logró abrir para productos agroindustriales durante 2026.

"Solo en la primera mitad de 2026 logramos la apertura sanitaria para más de veinte productos agroindustriales en múltiples mercados", señaló Quirno, quien mencionó entre ellos cítricos, ovinos en pie, carne aviar y porcina, genética bovina, carne vacuna y subproductos, cueros y lácteos.