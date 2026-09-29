Tensa jornada en el mercado tras la suba del riesgo país: el Gobierno sigue de cerca los movimientos de acciones y bonos

La jornada financiera de martes inició con expectativa luego de un arranque de la semana donde el riesgo país volvió a subir y se ubica en 628 puntos básicos, su máximo valor en el último semestre. De esta manera, el mercado internacional, que comienza a mostrar preocupación por el plan económico del Gobierno, extiende las mermas en los papeles locales hasta un 6,5%, al igual que el Merval, que sufre caídas de 3,5%.
La jornada de lunes había vuelto a profundizar la tendencia negativa de los activos locales, en medio de dudas sobre el financiamiento y la acumulación de reservas. En la plaza porteña, el S&P Merval operó en terreno negativo y se ubicó en los 2.798.925 puntos básicos.
En lo que respecta a las acciones, las principales bajas corresponden a BBVA con un 3,9% Grupo Financiero Galicia con una pérdida de 3,8% y Grupo Supervielle, con un retroceso del 3,4%.
Los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street, como por ejemplo Central Puerto sufre una baja del 8,4%, mientras que Telecom pierde un 7,2% y Cresud un 6,1%.
Las dudas sobre las reservas y el financiamiento
El deterioro de los activos argentinos se produjo en un escenario marcado por mayores exigencias financieras a nivel internacional y un contexto de volatilidad en los mercados. A nivel local, el mercado sigue con atención la evolución de las reservas y las dificultades para sostener el acceso al financiamiento.
De acuerdo con análisis de la city, la menor acumulación de reservas, la desaceleración de la actividad económica y las condiciones financieras internacionales más restrictivas contribuyeron al incremento del riesgo país.
A esto se suma la menor participación de Argentina en las colocaciones de deuda soberana en dólares, una situación que genera preocupación de cara a las necesidades de financiamiento previstas para 2027.
Desde Fundación Capital señalaron que el nivel de reservas continúa siendo reducido y remarcaron la importancia de fortalecer las compras de divisas. En ese sentido, consideraron que una mayor actividad económica y un proceso más acelerado de acumulación de reservas serán factores relevantes hacia adelante.