29 de septiembre de 2026 Inicio
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Tensa jornada en el mercado tras la suba del riesgo país: el Gobierno sigue de cerca los movimientos de acciones y bonos

El mercado comienza a mostrar señales de preocupación y el indicador del JP Morgan rozó los 640 puntos básicos, su máximo histórico en seis meses. Por su parte, el premarket en Wall Street extiende las mermas en los papeles locales hasta un 6,5%, al igual que el Merval, que sufre caídas de 3,5%.

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Tensa jornada en el mercado tras la suba del riesgo país: el Gobierno sigue de cerca los movimientos de acciones y bonos

La jornada financiera de martes inició con expectativa luego de un arranque de la semana donde el riesgo país volvió a subir y se ubica en 628 puntos básicos, su máximo valor en el último semestre. De esta manera, el mercado internacional, que comienza a mostrar preocupación por el plan económico del Gobierno, extiende las mermas en los papeles locales hasta un 6,5%, al igual que el Merval, que sufre caídas de 3,5%.

Caputo defendió la gestión del Gobierno en materia cambiaria.
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La jornada de lunes había vuelto a profundizar la tendencia negativa de los activos locales, en medio de dudas sobre el financiamiento y la acumulación de reservas. En la plaza porteña, el S&P Merval operó en terreno negativo y se ubicó en los 2.798.925 puntos básicos.

En lo que respecta a las acciones, las principales bajas corresponden a BBVA con un 3,9% Grupo Financiero Galicia con una pérdida de 3,8% y Grupo Supervielle, con un retroceso del 3,4%.

Los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street, como por ejemplo Central Puerto sufre una baja del 8,4%, mientras que Telecom pierde un 7,2% y Cresud un 6,1%.

Las dudas sobre las reservas y el financiamiento

El deterioro de los activos argentinos se produjo en un escenario marcado por mayores exigencias financieras a nivel internacional y un contexto de volatilidad en los mercados. A nivel local, el mercado sigue con atención la evolución de las reservas y las dificultades para sostener el acceso al financiamiento.

De acuerdo con análisis de la city, la menor acumulación de reservas, la desaceleración de la actividad económica y las condiciones financieras internacionales más restrictivas contribuyeron al incremento del riesgo país.

A esto se suma la menor participación de Argentina en las colocaciones de deuda soberana en dólares, una situación que genera preocupación de cara a las necesidades de financiamiento previstas para 2027.

Desde Fundación Capital señalaron que el nivel de reservas continúa siendo reducido y remarcaron la importancia de fortalecer las compras de divisas. En ese sentido, consideraron que una mayor actividad económica y un proceso más acelerado de acumulación de reservas serán factores relevantes hacia adelante.

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