30 de septiembre de 2026 Inicio
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Ley de Tierras: la oposición ya presiona para derogar en el Congreso el DNU de Javier Milei

El máximo tribunal rechazó la demanda de CECIM por "falta de legitimación" y estableció que ya no hay límite de venta para extranjeros. La estrategia estará fijada alrededor el DNU 70/23, que incluye el artículo 145 sobre la derogación de la Ley 26.737. El debate entre exponer a los "aliados" ante la chance de dar de baja todo el decreto. El rol que podría jugar la movilización en las calles.

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La oposición presiona para llamar a una sesión en Diputados. 

La oposición presiona para llamar a una sesión en Diputados. 

La revocación por parte de la Corte Suprema del fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales, movilizó el tablero político de la oposición, que comienza a moverse en la Cámara de Diputados para reactivar la legislación, en medio de un fuerte clima social en las calles donde desde distintos sectores comienzan a convocar una movilización en las calles.

Según el informe. 83% de los hogares encuestados atraviesa situaciones de inseguridad alimentaria (imagen generada con IA).
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La estrategia opositora estará fijada alrededor el DNU 70/23, que incluye el artículo 154 sobre la derogación de la Ley 26.737. La moneda está en el aire y gira entre exponer a los "aliados" del Gobierno en el recinto ante la chance de dar de baja todo el decreto, que incluye otras legislaciones.

Legisladores de los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda presionan, mediante críticas en redes sociales, para derogar el DNU 70/23 para apuntar directamente a los ellos llaman "la madre" del conflicto legal.

El problema primordial que enfrenta la oposición en la Cámara baja refiere a que el decreto, que ya fue votado en contra en el Senado en marzo de 2024, no puede ser tratado de manera detallada en los distintos puntos - como por ejemplo el articulado referido a la Ley de Tierras - o se da de baja completo, o sigue vigente como ocurre hasta ahora.

El DNU duerme en los cajones de Diputados y no puede ser volteado por dos motivos: la falta de apoyo de gobernadores dialoguistas, y el formato “ómnibus” del decreto, que incluye la Ley de Alquileres y la desregulación de la medicina prepaga, entre otros.

Este miércoles, el bloque de Unión por la Patria, recibió al CECIM La Plata en su despacho, donde escucharon su reclamo y confirmaron que pedirán una sesión especial en Diputados para completar el rechazo al DNU 70/23. “Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”, había planteado Martínez en X.

En el mismo sentido se habían manifestado el legislador Esteban Paulón (Provincias Unidas) quién fijó la necesidad de convocar “urgente” a una sesión. Por su parte, Myriam Bregman recordó que el Frente de Izquierda “siempre estuvo a disposición” para derogar el decreto y se mostró predispuesta a acompañar un llamado al recinto. “Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, desafió.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro llamó a construir otra gran movilización y “activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”.

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