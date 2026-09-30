Ley de Tierras: la oposición ya presiona para derogar en el Congreso el DNU de Javier Milei El máximo tribunal rechazó la demanda de CECIM por "falta de legitimación" y estableció que ya no hay límite de venta para extranjeros. La estrategia estará fijada alrededor el DNU 70/23, que incluye el artículo 145 sobre la derogación de la Ley 26.737. El debate entre exponer a los "aliados" ante la chance de dar de baja todo el decreto. El rol que podría jugar la movilización en las calles. Por Agregar C5N en









La oposición presiona para llamar a una sesión en Diputados.

La revocación por parte de la Corte Suprema del fallo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la denominada Ley de Tierras Rurales, movilizó el tablero político de la oposición, que comienza a moverse en la Cámara de Diputados para reactivar la legislación, en medio de un fuerte clima social en las calles donde desde distintos sectores comienzan a convocar una movilización en las calles.

La estrategia opositora estará fijada alrededor el DNU 70/23, que incluye el artículo 154 sobre la derogación de la Ley 26.737. La moneda está en el aire y gira entre exponer a los "aliados" del Gobierno en el recinto ante la chance de dar de baja todo el decreto, que incluye otras legislaciones.

Legisladores de los bloques de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda presionan, mediante críticas en redes sociales, para derogar el DNU 70/23 para apuntar directamente a los ellos llaman "la madre" del conflicto legal.

El problema primordial que enfrenta la oposición en la Cámara baja refiere a que el decreto, que ya fue votado en contra en el Senado en marzo de 2024, no puede ser tratado de manera detallada en los distintos puntos - como por ejemplo el articulado referido a la Ley de Tierras - o se da de baja completo, o sigue vigente como ocurre hasta ahora.

El DNU duerme en los cajones de Diputados y no puede ser volteado por dos motivos: la falta de apoyo de gobernadores dialoguistas, y el formato “ómnibus” del decreto, que incluye la Ley de Alquileres y la desregulación de la medicina prepaga, entre otros.