7 de agosto de 2026 Inicio
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Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada: el pin que lucen los senadores de Unión por la Patria durante la sesión

Los legisladores peronistas asistieron al recinto con un prendedor que replica la famosa bandera que desplegaron los jugadores de la Selección argentina tras el triunfo contra Inglaterra en reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

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Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada: el pin que lucen los senadores de Unión por la Patria durante la sesión

El bloque peronista asistió a la sesión para tratar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con un pin con el diseño de la bandera que desplegó la Selección argentina tras ganarle a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. "Las Malvinas son argentinas" se lee en su pecho mientras debaten la modificación de la Ley de Manejo del Fuego N°26.815, la Ley de Expropiaciones y el Código Procesal Civil y Comercial, en los procedimientos de desalojos.

El senador libertario Joaquín Benegas Lynch, en la mira de la oposición.
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De esta forma, el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas de parte del equipo capitaneado por Lionel Messi impactó en el humor social y se convirtió en un símbolo para la oposición. Símbolo que el presidente Javier Milei puso a la misma altura que el gol a los ingleses de Diego Maradona, pero para desestimarlos a ambos por "no recuperar las Malvinas" y destacar su propia política internacional.

El lamento de Federico Sturzenegger tras el fracaso de la Ley de Tierras: "Era elegir entre el miedo y la prosperidad"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se pronunció este jueves por primera vez luego del fracaso político de La Libertad Avanza (LLA) por el fracaso de la Ley de Tierras, capítulo que tuvo ser retirado del proyecto madre por no contar los votos para su aprobación. "Era elegir entre el miedo y la prosperidad", señaló.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el funcionario, que venía de recibir un duro revés por la desregulación del servicio de prácticos en los puertos, aprovechó un mensaje del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, para reabrir el debate sobre el impacto que, a su juicio, hubiera tenido la iniciativa en la llegada de inversiones.

"Hubiera permitido derramar prosperidad en todo el país", lamentó Sturzenegger en defensa al capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que elevaba el tope para la compra de terrenos por parte de capitales extranjeros.

Dorrego había informado que la provincia llegó un acuerdo con la empresa Vicuña por un aporte de u$s250 millones para la San Juan. "Un hecho histórico para San Juan: firmamos un acuerdo con Vicuña por u$s250 millones; un aporte único, no reembolsable, ni compensable", escribió, previo a sostener que el convenio fue el resultado de más de un año y medio de gestiones y que permitirá financiar obras de infraestructura, generar empleo y potenciar el crecimiento económico de la provincia.

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