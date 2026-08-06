Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada: el pin que lucen los senadores de Unión por la Patria durante la sesión Los legisladores peronistas asistieron al recinto con un prendedor que replica la famosa bandera que desplegaron los jugadores de la Selección argentina tras el triunfo contra Inglaterra en reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas. Por Agregar C5N en









El bloque peronista asistió a la sesión para tratar el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con un pin con el diseño de la bandera que desplegó la Selección argentina tras ganarle a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026. "Las Malvinas son argentinas" se lee en su pecho mientras debaten la modificación de la Ley de Manejo del Fuego N°26.815, la Ley de Expropiaciones y el Código Procesal Civil y Comercial, en los procedimientos de desalojos.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, acordó con los bloques aliados sacar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales N°26.737 para garantizarse la aprobación del resto del proyecto. Luego de que la Albiceleste desplegara la bandera de Malvinas Bullrich había pedido pasar el tratamiento para el 6 de agosto porque no tenían asegurados los votos.

De esta forma, el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas de parte del equipo capitaneado por Lionel Messi impactó en el humor social y se convirtió en un símbolo para la oposición. Símbolo que el presidente Javier Milei puso a la misma altura que el gol a los ingleses de Diego Maradona, pero para desestimarlos a ambos por "no recuperar las Malvinas" y destacar su propia política internacional.

El oficialismo logró el quorum este jueves y todos los bloques acompañaron la propuesta de Bullrich de resolver los votos remotos en la comisión de Asuntos Constitucionales por lo que la peronista Anabel Fernández Sagasti y el radical Flavio Fama no podrán participar de la sesión.

El lamento de Federico Sturzenegger tras el fracaso de la Ley de Tierras: "Era elegir entre el miedo y la prosperidad" El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se pronunció este jueves por primera vez luego del fracaso político de La Libertad Avanza (LLA) por el fracaso de la Ley de Tierras, capítulo que tuvo ser retirado del proyecto madre por no contar los votos para su aprobación. "Era elegir entre el miedo y la prosperidad", señaló.