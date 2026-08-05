Ley de Tierras: ante la presión, el Gobierno cedió y dio de baja el capítulo de la polémica Tras varias negociaciones, el oficialismo cedió uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley que elevaba del 15 al 25% el límite para adquirir tierras por parte de extranjeros. Además, sacaba los límites en términos municipales. Por Agregar C5N en









La Libertad Avanza sufrió un revés en el Senado.

El Gobierno retiró el capítulo referido a la extranjerización de tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, después de una serie de reuniones encabezadas por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, en los que recibió el rechazo de gobernadores y bloques aliados a la iniciativa. No obstante, pese al duro revés, el resto de la iniciativa será debatida en la Cámara alta en una sesión prevista para este jueves.

El encuentro entre Bullrich y los senadores cercanos a la administración libertaria se lleva adelante en un contexto de incertidumbre para el Gobierno, ya que el conteo de votos continúa extremadamente ajustado y la definición dependerá de un puñado de senadores que todavía generan incertidumbre, mientras el oficialismo y la oposición mantienen intensas negociaciones para reunir las voluntades necesarias.

Por lo pronto, luego de la reunión, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza también mantendrá un cónclave con el resto de los senadores del espacio para exponer cómo transcurrió el encuentro. El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió varias modificaciones y el oficialismo intenta que reciba luz verde después de que el debate en la Cámara alta se postergara en varias oportunidades.

El paso de los días jugó a favor de la oposición, que comenzó a elaborar una estrategia para visibilizar los efectos de la extranjerización de la tierra, al tiempo que comenzaron a organizarse movilizaciones al Congreso para el día de su tratamiento en rechazo a la iniciativa.