5 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Ley de Tierras: ante la presión, el Gobierno cedió y dio de baja el capítulo de la polémica

Tras varias negociaciones, el oficialismo cedió uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley que elevaba del 15 al 25% el límite para adquirir tierras por parte de extranjeros. Además, sacaba los límites en términos municipales.

Por
La Libertad Avanza sufrió un revés en el Senado.

La Libertad Avanza sufrió un revés en el Senado.

El Gobierno retiró el capítulo referido a la extranjerización de tierras del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, después de una serie de reuniones encabezadas por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, en los que recibió el rechazo de gobernadores y bloques aliados a la iniciativa. No obstante, pese al duro revés, el resto de la iniciativa será debatida en la Cámara alta en una sesión prevista para este jueves.

Las negociaciones de Bullrich fueron recibidas con recelo por Sturzenegger.
Te puede interesar:

Ley de Tierras: en medio de las tensiones entre Bullrich y Sturzenegger, el Gobierno busca destrabar los votos

El encuentro entre Bullrich y los senadores cercanos a la administración libertaria se lleva adelante en un contexto de incertidumbre para el Gobierno, ya que el conteo de votos continúa extremadamente ajustado y la definición dependerá de un puñado de senadores que todavía generan incertidumbre, mientras el oficialismo y la oposición mantienen intensas negociaciones para reunir las voluntades necesarias.

Por lo pronto, luego de la reunión, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza también mantendrá un cónclave con el resto de los senadores del espacio para exponer cómo transcurrió el encuentro. El proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió varias modificaciones y el oficialismo intenta que reciba luz verde después de que el debate en la Cámara alta se postergara en varias oportunidades.

El paso de los días jugó a favor de la oposición, que comenzó a elaborar una estrategia para visibilizar los efectos de la extranjerización de la tierra, al tiempo que comenzaron a organizarse movilizaciones al Congreso para el día de su tratamiento en rechazo a la iniciativa.

NOTICIA EN DESARROLLO

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

las modificaciones mas importantes de la ley de tierras que anuncio patricia bullrich

Las modificaciones más importantes de la Ley de Tierras que anunció Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, senadora del bloque de La Libertad Avanza.

El oficialismo se prepara para debatir la Ley de Tierras: "No nos van a correr con la soberanía"

cuenta regresiva para la ley de tierras: el oficialismo enfrenta un escenario cada vez mas adverso

Cuenta regresiva para la Ley de Tierras: el oficialismo enfrenta un escenario cada vez más adverso

 Karina Milei y directivos de Google en la compañía.

Karina Milei visitó las oficinas de Google en Buenos Aires

El gobernador bonaerense.

Kicillof, sobre la visita de León XIV: "Su mensaje en defensa de la justicia social es muy necesario para la Patria"

El jueves se llevaría a cabo la sesión en el Senado. 

Los gobernadores confirmaron el rechazo: la Ley de Tierras queda al borde de caerse en el Senado

Rating Cero

La comediante abrió la puerta al primer intento y ganó la casa en Gran Hermano.

"Para mi papá que jugaba...": el insólito mensaje Yipio tras ganar la casa de Gran Hermano

El ganador del certamen en la casa más famosa hizo una publicación alusiva al estado de salud de la ex hermanita.

El desesperado mensaje de Bautista Mascia por la salud de Denisse González

Tini publicó únicamente el emoji de un anillo de compromiso.

El viaje de Tini Stoessel a París que generó un revuelo inesperado y despertó sospechas

La nueva edición del reality llegará próximamente por Telefe.

Es una figura de la TV y el streaming, la invitaron a MasterChef y no aceptó: "No me animo, lloré"

Un día antes del debate en el Congreso y la convocatoria a la marcha, Nicki Nicole se despachó con mensajes contra la Ley

Nicki Nicole llamó a los jóvenes a sumarse a la marcha contra la Ley de Tierras: "Están vendiendo su país"

Las entradas ya se encuentran disponibles para su compra en la página oficial de Enigma Tickets.

Primavera Sound Buenos Aires 2026: cuándo será, artistas que participarán y cómo comprar las entradas

últimas noticias

La comediante abrió la puerta al primer intento y ganó la casa en Gran Hermano.

"Para mi papá que jugaba...": el insólito mensaje Yipio tras ganar la casa de Gran Hermano

Hace 3 minutos
El ganador del certamen en la casa más famosa hizo una publicación alusiva al estado de salud de la ex hermanita.

El desesperado mensaje de Bautista Mascia por la salud de Denisse González

Hace 11 minutos
Lautaro Martínez, Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister.

"Las tierras argentinas no se venden": Lisandro Martínez cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno

Hace 25 minutos
Tini publicó únicamente el emoji de un anillo de compromiso.

El viaje de Tini Stoessel a París que generó un revuelo inesperado y despertó sospechas

Hace 34 minutos
La lista de los 10 hombres más ricos de todo el planeta.

Top 10 de las personas más ricas del mundo, según el último ranking de Forbes

Hace 40 minutos