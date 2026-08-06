La verdad detrás del final de LAM: Ángel de Brito contó por qué no continuará el programa El reconocido periodista de espectáculos rompió el silencio y detalló los motivos personales de su histórica decisión televisiva. Agregar C5N en









El conductor contó la realidad de la discontinuidad del ciclo. Redes sociales

Buscando nuevos desafíos profesionales tras sostenerse durante años en la cima del periodismo de espectáculos, Ángel de Brito decidió ponerle un tope claro a LAM. La determinación responde a su deseo personal de explorar otros formatos dentro de la industria, en lugar de extender la vigencia de su marca de forma indefinida. En este contexto, explicó el final argumentando la necesidad de renovar sus metas y encarar proyectos diferentes dentro de la televisión.

Frente a los rumores de un posible conflicto institucional tras la sorpresiva novedad, el periodista descartó cualquier tipo de interna o malestar en diálogo con Desayuno Americano. La figura del canal fundamentó la decisión bajo la lógica del cumplimiento natural de las etapas en la pantalla chica: "Son ciclos. Serán 12 años, estoy re contento con la productora y el canal pero bueno... tampoco dije que me iba a retirar de la televisión. Capaz hacer otra cosa".

Por qué termina LAM El anuncio formal sobre los plazos del envío diario se produjo de manera descontracturada durante una transmisión en Bondi Live. En la plataforma de streaming, el presentador detalló la Hoja de ruta para el futuro del programa, confirmando que la undécima temporada en curso tendrá solo un año más de continuidad. "Estamos transitando el año 11, después uno más y vemos. Me gustaría probar otras cosas también. LAM es un bombazo, lo pasamos bien y es mi gran éxito... tampoco es que me voy a retirar de la televisión", precisó el comunicador para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Por último, el comunicador rechazó categóricamente la posibilidad de legar la conducción a otro colega para que el show continúe al aire sin él. Manteniendo una postura firme sobre la impronta que requiere el formato, el periodista sostuvo que la esencia de un ciclo no se puede traspasar: "No dejaría a nadie en mi lugar. Creo que los programas son de los conductores, son pocos los que funcionan cuando se cambia al que lo conduce".

La sorpresiva confirmación sobre el desenlace definitivo de LAM generó un fuerte impacto en la industria televisiva nacional. Ángel de Brito anunció que el emblemático ciclo culminará tras su temporada número 12, una medida que fue analizada y acordada en excelentes términos con la cúpula de América TV.

Lejos de responder a una caída en las mediciones de rating o a conflictos internos con la producción, la despedida se proyecta en la cresta de la ola, garantizando de este modo un cierre ordenado, planificado y triunfal para uno de los formatos más exitosos de la grilla actual. Frente a las enormes repercusiones mediáticas, las cámaras de Desayuno Americano abordaron al periodista para profundizar en los motivos de su salida. Bajándole el dramatismo a las especulaciones, el presentador explicó su necesidad de explorar nuevos rumbos. A su vez, fue contundente al rechazar que la marca siga al aire sin él al mando ya que explicó que pocos programas continúan rindiendo luego de la salida de el conductor. Esta culminación de etapa no llegará sola, sino que estará atravesada por una profunda reestructuración para la dinámica diaria del show. El final coincidirá con la salida definitiva de Yanina Latorre, quien abandonará su histórica silla a fines del año 2025 tras una década ininterrumpida de labor en el panel. Con la inevitable disolución de esta emblemática dupla y el tope de doce años en la pantalla chica, el envío ya se prepara para bajar el telón y quedar en la historia como el máximo referente del periodismo de farándula de la última era.