Preocupación por Zulma Lobato: fue hallada en situación de calle en Entre Ríos A la mediática, que fue desalojada y se encuentra sin recursos económicos, se la observó en estado de abandono en Paraná. Agregar C5N en









Preocupación por Zulma Lobato: el duro momento que atraviesa la mediática

La situación de Zulma Lobato volvió a generar preocupación entre sus seguidores, luego de que trascendiera que estaría atravesando una situación de calle. La artista fue vista en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, donde testigos la fotografiaron sentada sobre un colchón junto a otra mujer que también se encontraría sin vivienda.

Las imágenes generaron dura sobre los destinos de los fondos recolectados en las campañas solidarias que se realizaron meses atrás para asistirla económicamente.

Lobato había pedido ayuda a través de sus redes sociales para afrontar el alquiler de una habitación, ya que enfrentaba el desalojo de la vivienda donde residía desde hacía años. En ese contexto, también trascendió que debió separarse de Estrellita, su caniche de 13 años, antes de abandonar Buenos Aires.

Así vivía Zulma Lobato en Munro A principios de año se había conocido el estado de precariedad en el que vivía Zulma Lobato, cuando se difundieron imágenes del PH que ocupaba en Munro. Las fotografías mostraban un profundo deterioro del inmueble, con grandes cantidades de objetos acumulados, residuos y serios problemas de higiene.

La influencer Jazmín "La Cuerpo" fue una de las personas que encabezó una campaña para asistir a la mediática. Junto a otros colaboradores realizó tareas de limpieza en la vivienda y organizó una colecta con la que, según informó en ese momento, se compraron electrodomésticos, alimentos, productos de limpieza y otros elementos básicos para mejorar sus condiciones de vida.

Sin embargo, pese a esa ayuda, la situación de Lobato no logró estabilizarse. Meses después de aquellas acciones solidarias, su aparición en Paraná volvió a encender las alarmas sobre el difícil momento personal y económico que atraviesa.