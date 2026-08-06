7 de agosto de 2026 Inicio
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El lamento de Federico Sturzenegger tras el fracaso de la Ley de Tierras: "Era elegir entre el miedo y la prosperidad"

Para el ministro de Desregulación, el Capítulo III del la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada, que tuvo que ser eliminado por el oficialismo ante el reclamo social y la falta de votos aliados, "hubiera permitido derramar prosperidad en todo el país".

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La modificación de la Ley de Tierras contemplaba la eliminación del tope de venta de terrenos nacionales a capitales extranjeros. 

La modificación de la Ley de Tierras contemplaba la eliminación del tope de venta de terrenos nacionales a capitales extranjeros. 

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se pronunció este jueves por primera vez luego del fracaso político de La Libertad Avanza (LLA) por el fracaso de la Ley de Tierras, capítulo que tuvo ser retirado del proyecto madre por no contar los votos para su aprobación. "Era elegir entre el miedo y la prosperidad", señaló.

El empleo registrado sufrió una fuerte caída en la era Milei.
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"Hubiera permitido derramar prosperidad en todo el país", lamentó Sturzenegger en defensa al capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que elevaba el tope para la compra de terrenos por parte de capitales extranjeros.

Dorrego había informado que la provincia llegó un acuerdo con la empresa Vicuña por un aporte de u$s250 millones para la San Juan. "Un hecho histórico para San Juan: firmamos un acuerdo con Vicuña por u$s250 millones; un aporte único, no reembolsable, ni compensable", escribió, previo a sostener que el convenio fue el resultado de más de un año y medio de gestiones y que permitirá financiar obras de infraestructura, generar empleo y potenciar el crecimiento económico de la provincia.

"Felicitaciones Daniel Orrego. Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares q hoy derrama prosperidad. Quizás no hay conciencia q el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país. Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad", replicó Sturzenegger al lamentar que el Gobierno no pudiera avanzar con la reforma de la ley de Tierras,

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