El lamento de Federico Sturzenegger tras el fracaso de la Ley de Tierras: "Era elegir entre el miedo y la prosperidad" Para el ministro de Desregulación, el Capítulo III del la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada, que tuvo que ser eliminado por el oficialismo ante el reclamo social y la falta de votos aliados, "hubiera permitido derramar prosperidad en todo el país". Por Agregar C5N en









La modificación de la Ley de Tierras contemplaba la eliminación del tope de venta de terrenos nacionales a capitales extranjeros.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se pronunció este jueves por primera vez luego del fracaso político de La Libertad Avanza (LLA) por el fracaso de la Ley de Tierras, capítulo que tuvo ser retirado del proyecto madre por no contar los votos para su aprobación. "Era elegir entre el miedo y la prosperidad", señaló.

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el funcionario, que venía de recibir un duro revés por la desregulación del servicio de prácticos en los puertos, aprovechó un mensaje del gobernador sanjuanino Marcelo Orrego, para reabrir el debate sobre el impacto que, a su juicio, hubiera tenido la iniciativa en la llegada de inversiones.

"Hubiera permitido derramar prosperidad en todo el país", lamentó Sturzenegger en defensa al capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que elevaba el tope para la compra de terrenos por parte de capitales extranjeros.

Dorrego había informado que la provincia llegó un acuerdo con la empresa Vicuña por un aporte de u$s250 millones para la San Juan. "Un hecho histórico para San Juan: firmamos un acuerdo con Vicuña por u$s250 millones; un aporte único, no reembolsable, ni compensable", escribió, previo a sostener que el convenio fue el resultado de más de un año y medio de gestiones y que permitirá financiar obras de infraestructura, generar empleo y potenciar el crecimiento económico de la provincia.

Felicitaciones @DrMarceloOrrego. Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares q hoy derrama prosperidad. Quizás no hay conciencia q el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país. Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad. https://t.co/CUW3HtY8S2 — Fede Sturzenegger (@fedesturze) August 6, 2026 "Felicitaciones Daniel Orrego. Vilipendiaron los cambios a la Ley de Glaciares q hoy derrama prosperidad. Quizás no hay conciencia q el capítulo de la ley de tierras hubiera permitido esto mismo, pero en todo el país. Se trataba de elegir entre el miedo y la prosperidad", replicó Sturzenegger al lamentar que el Gobierno no pudiera avanzar con la reforma de la ley de Tierras,

Patricia Bullrich: "Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño" La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, realizó un posteo para reducir los daños que provocó en el Gobierno la decisión de retirar el proyecto que reformaba la Ley de Tierras ante el amplio rechazo social que tuvo la iniciativa. Hoy en el Senado vamos tratar la Ley de Propiedad Privada y terminar con años de injusticia y delincuencia.



Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Las hacen, las pagan.



También vamos a terminar con… pic.twitter.com/05jLtVYYf8 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 6, 2026