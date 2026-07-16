16 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

El Senado debate la ley de Propiedad Privada, que elimina los límites a la compra de tierra para extranjeros

La Cámara alta tratará el proyecto que da facilidades para la adquisición de terrenos rurales, modifica el régimen de expropiaciones y habilita desalojos más rápidos. También analizará designaciones judiciales, entre ellas la continuidad del camarista Víctor Pesino.

Por
El Senado debate la ley de Propiedad Privada que elimina los límites a la compra de tierra para extranjeros

El Senado debate la ley de Propiedad Privada que elimina los límites a la compra de tierra para extranjeros

El Senado debatirá este jueves la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y que propone una amplia reforma sobre el régimen de tierras, expropiaciones y desalojos, además del tratamiento de 36 pliegos judiciales.

El buque de guerra HMS Medway navegó aguas argentinas sin autorización.
Te puede interesar:

Tras el triunfo ante Inglaterra, Cancillería se pronunció sobre el buque de guerra británico que navegó en aguas argentinas

El proyecto oficial genera un fuerte rechazo de la oposición y de organizaciones sociales y ambientales, que advierten que, bajo el argumento de reforzar la protección de la propiedad privada, la iniciativa elimina herramientas de control sobre recursos estratégicos y amplía las posibilidades de adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

Uno de los cambios más controvertidos es la derogación de los límites que hoy establece la legislación para la compra de tierras rurales por extranjeros. La norma vigente fija un tope del 15% de la superficie rural nacional, mientras que la reforma permitiría operaciones sin ese límite, incluso en zonas consideradas estratégicas por su valor productivo, hídrico o fronterizo. Para los críticos, la medida implica un proceso de extranjerización del territorio y debilita la capacidad del Estado para resguardar áreas de interés nacional.

El paquete también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y elevar las compensaciones económicas, lo que dificultaría futuras recuperaciones estatales de activos estratégicos. Además, incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los desalojos antes de que exista una sentencia definitiva.

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa reforma la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que hoy impiden cambiar el destino de tierras afectadas por incendios. Distintos sectores cuestionan que esa modificación podría favorecer desarrollos inmobiliarios o emprendimientos privados sobre superficies incendiadas.

Desde Unión por la Patria anticiparon que buscarán frenar el avance de la ley de Propiedad Privada, al considerar que compromete la soberanía sobre recursos naturales y facilita la concentración de tierras en manos de inversores extranjeros. Sin embargo, el oficialismo confía en reunir el respaldo de bloques dialoguistas y provinciales para obtener la media sanción del proyecto.

El Senado tratará 36 pliegos judiciales

La sesión también contempla el tratamiento de 36 pliegos judiciales. Entre ellos figura el del camarista laboral Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien necesita un nuevo acuerdo del Senado para permanecer cinco años más en el cargo tras alcanzar la edad constitucional de 75 años. El magistrado tomó notoriedad por haber revocado la medida cautelar que suspendía parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Noticias relacionadas

El presidente Javier Milei junto al cripto trader Mauricio Novelli.

$LIBRA: fijan fecha para una audiencia clave que definirá el rumbo de la causa

Javier Milei va a mirar el partido entre Argentina e Inglaterra. 

Qué va a hacer Milei durante el partido entre Argentina-Inglaterra

Victoria Villarruel y una nueva diferencia con el Gobierno.

Villarruel se distanció de la postura probritánica de Monteoliva en la previa del partido: "Piratas usurpadores"

Embajada británica en CABA.

Desde el Gobierno no descartan reforzar la seguridad en la Embajada británica por el partido con Argentina

Javier Milei antes de ser presidente.
play

Las polémicas declaraciones públicas de Javier Milei sobre las islas Malvinas en los últimos 10 años

El Gobierno analiza impulsar una ley para proteger la independencia del INDEC

El Gobierno analiza impulsar una ley para proteger la independencia del INDEC

Rating Cero

Liam Gallagher se pronunció ante la victoria.

Liam Gallagher felicitó a la Selección argentina tras el triunfo frente a Inglaterra y se volvió viral

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el Mundial de Qatar 2022.

El festejo de Tini por la segunda final de De Paul en un Mundial: "Vamos Argentina"

La influencer tiene dos hijos con el delantero de la Scaloneta.

El mensaje premonitorio de Lautaro Martínez a Agus Gandolfo antes del partido con Inglaterra: "Será un gran día y..."

Valentina Cervantes vivió la histórica semifinal en la tribuna del Mercedes-Benz Stadium. 

Valentina Cervantes a puro festejo: así celebró el golazo de Enzo y el pase de Argentina a la final

La esposa del 10 festejó la victoria de Argentina.

Video: el llanto de Antonela Roccuzzo por la remontada de Argentina frente a Inglaterra

La formación de Argentina para la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los mejores memes de la increíble victoria de Argentina ante Inglaterra

últimas noticias

En CABA la máxima será de 23 grados para la jornada del jueves. 

A pesar del "falso verano" se aproxima un cambio rotundo del pronóstico: ¿cuándo vuelven las lluvias?

Hace 15 minutos
El Senado debate la ley de Propiedad Privada que elimina los límites a la compra de tierra para extranjeros

El Senado debate la ley de Propiedad Privada, que elimina los límites a la compra de tierra para extranjeros

Hace 24 minutos
Resultados del Loto Plus del miércoles 15 de julio de 2026.

Loto: un ganador se llevó más de $14 millones en la modalidad Match

Hace 8 horas
Mauro Icardi, sin saber para dónde ir.

Sin club: Galatasaray no le renovó a Icardi y le dedicó un extenso mensaje de despedida

Hace 9 horas
Liam Gallagher se pronunció ante la victoria.

Liam Gallagher felicitó a la Selección argentina tras el triunfo frente a Inglaterra y se volvió viral

Hace 10 horas