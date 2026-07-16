El Senado debate la ley de Propiedad Privada, que elimina los límites a la compra de tierra para extranjeros La Cámara alta tratará el proyecto que da facilidades para la adquisición de terrenos rurales, modifica el régimen de expropiaciones y habilita desalojos más rápidos. También analizará designaciones judiciales, entre ellas la continuidad del camarista Víctor Pesino. Por Agregar C5N en









El Senado debate la ley de Propiedad Privada que elimina los límites a la compra de tierra para extranjeros

El Senado debatirá este jueves la denominada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y que propone una amplia reforma sobre el régimen de tierras, expropiaciones y desalojos, además del tratamiento de 36 pliegos judiciales.

El proyecto oficial genera un fuerte rechazo de la oposición y de organizaciones sociales y ambientales, que advierten que, bajo el argumento de reforzar la protección de la propiedad privada, la iniciativa elimina herramientas de control sobre recursos estratégicos y amplía las posibilidades de adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros.

Uno de los cambios más controvertidos es la derogación de los límites que hoy establece la legislación para la compra de tierras rurales por extranjeros. La norma vigente fija un tope del 15% de la superficie rural nacional, mientras que la reforma permitiría operaciones sin ese límite, incluso en zonas consideradas estratégicas por su valor productivo, hídrico o fronterizo. Para los críticos, la medida implica un proceso de extranjerización del territorio y debilita la capacidad del Estado para resguardar áreas de interés nacional.

El paquete también modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública y elevar las compensaciones económicas, lo que dificultaría futuras recuperaciones estatales de activos estratégicos. Además, incorpora un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los desalojos antes de que exista una sentencia definitiva.

Otro de los puntos incluidos en la iniciativa reforma la Ley de Manejo del Fuego, eliminando las restricciones que hoy impiden cambiar el destino de tierras afectadas por incendios. Distintos sectores cuestionan que esa modificación podría favorecer desarrollos inmobiliarios o emprendimientos privados sobre superficies incendiadas.