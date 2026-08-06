Reapareció Marta Fort y confesó los retoques estéticos que se hizo: "Algo me puse" La hija del recordado mediático rompió el silencio en una transmisión en vivo y habló abiertamente sobre las transformaciones en su rostro. Agregar C5N en









La reconocida hija del empresario se realizó retoques estéticos.

La vuelta de Marta Fort a las transmisiones de Blender provocó un inmediato revuelo en las plataformas digitales. La hija del recordado Ricardo Fort se reencontró con las cámaras para encarar una nueva etapa profesional dentro del mundo del streaming, captando la atención de miles de usuarios que siguieron con atención cada detalle de su regreso a la pantalla digital.

Durante la emisión, la joven deslumbró con un look sofisticado de tonos oscuros y un maquillaje muy bien elaborado. Sin requerir grandes discursos ni estridencias para llamar la atención, su mera figura bastó para colocar su nombre entre las tendencias más comentadas del día, confirmando la fuerte presencia mediática que mantiene en las redes sociales locales.

Marta Fort, hija de Ricardo Fort. La propuesta laboral en el canal forma parte del plan que lleva adelante para forjar un perfil con sello propio. La mediática continúa dando pasos firmes para instalarse en el ecosistema de los contenidos virtuales, combinando su actividad habitual en sus perfiles personales con participaciones estables en producciones audiovisuales dirigidas al público joven.

A la par de su crecimiento en el medio, la heredera del comandante abordó sin tapujos la transformación de su imagen. Durante una conversación con Tomás Mazza, la creadora de contenidos habló abiertamente sobre las intervenciones faciales a las que se sometió: “¿Botox? No, no me pongo botox porque soy joven, pero bueno... Algo me puse en la carita”, admitió confirmando los retoques estéticos con total frescura.

Marta Fort regresó al streaming La hija del recordado mediático Ricardo Fort reapareció en la escena digital y revolucionó a la audiencia al referirse sin rodeos a las intervenciones estéticas que se realizó. Lejos de ocultar las modificaciones en su imagen, la joven abordó el tema con total soltura durante la transmisión. Marta Fort volvió a ponerse frente a las cámaras y respondió con absoluta soltura sobre los arreglos faciales que decidió hacerse.

Marta Fort y una larga lista para conseguir novio. Al ser consultada sobre las distintas alternativas estéticas, la influencer marcó un límite claro antes de detallar sus elecciones. Aclaró que prefiere evitar el botox por su corta edad, aunque decidió realizarse otros arreglos en el rostro para experimentar con opciones acordes a lo que buscaba. Esta postura firme reflejó la seguridad con la que maneja las opiniones ajenas sobre su imagen personal. En esa misma línea, la joven enumeró minuciosamente los sectores intervenidos y sumó una llamativa revelación sobre su estética. “Me rellené la nariz, los labios son naturales. Acá… para hacer un poco un foxy eye. Y un poco el mentón”, comentó con puntualidad para describir los retocas elegidos. Para cerrar, fue un paso más allá y admitió que “otras cosas me he inyectado”, manteniendo una postura descontracturada que resonó fuerte en las redes.