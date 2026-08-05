Ley de Tierras: presentaron una impugnación contra Joaquín Benegas Lynch por "conflicto de intereses" La senadora nacional Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, advirtió que el legislador de La Libertad Avanza "no puede debatir ni votar el proyecto" debido a que cofundó una empresa para vender campos argentinos a extranjeros. Por Agregar C5N en









El senador libertario Joaquín Benegas Lynch, en la mira de la oposición.

La senadora nacional Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, presentó una impugnación contra Joaquín Benegas Lynch de cara a la sesión en la Cámara alta que se realizará este jueves para discutir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, debido a que el legislador libertario cofundó en 2020 la empresa Glocal Terra SRL, junto a su esposa Eloisa Perea Muñoz, para vender campos a extranjeros en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú.

En la red social X, Di Tullio confirmó su presentación en el Senado y pidió que no participe de la sesión. "¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros. Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar el proyecto sobre Inviolabilidad siendo socio gerente de una empresa dedicada a venderle tierras argentinas a inversores extranjeros", marcó.

"No es complicado de entender: juez y parte. Usar la banca del Senado para beneficiar el bolsillo propio, no solo viola la Constitución y la Ley de Ética Pública, sino que es traición a la Patria", agregó. Pese a que el Gobierno retiró el capítulo III del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, referido a la extranjerización de tierras, la legisladora opositora exigió que no integre la discusión sobre el resto de la iniciativa.

Benegas Lynch cuenta con experiencia e interés en la transacción de tierras y su empresa se vería beneficiada con una hipotética aprobación del proyecto. Según la explicación de la Oficina Anticorrupción sobre el artículo 15 de la Ley de Ética Pública N°25.188, debería haber renunciado a la dirección de Glocal Terra en el momento en que asumió su banca y "abstenerte de intervenir en las cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos" a los cuales estuvo vinculado "en los últimos tres (3) años".

¡Mirá vos! Un senador de La Libertad Avanza nos quiere vender la tierra argentina a los extranjeros.



Presenté una impugnación contra el senador libertario Benegas Lynch por un evidente conflicto de intereses: no puede debatir ni votar el proyecto sobre Inviolabilidad siendo… pic.twitter.com/Ht66dTH84n — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) August 5, 2026 "Nuestra cartera y servicios de búsqueda incluyen terrenos agrícolas exclusivos y fuera del mercado, tierras forestales, grandes extensiones de terrenos protegidos y fincas de lujo", explican en inglés en el sitio oficial de la compañía. El director y cofundador es Benegas Lynch, el gerente de angroindustria y operaciones es Santiago González Sampaio, Damián Cora está a cargo del negocio ganadero y Heinrich Burschel se encarga de tierras forestales y créditos de carbono.