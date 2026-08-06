Dramático: un famoso argentino se quebró tras caerse en la ducha y generó preocupación El artista debió modificar su rutina luego de sufrir una fractura. El episodio fue contado con humor en un video junto a su hija. Agregar C5N en









El artista subió un video mostrando las consecuencias de su golpe. Redes sociales

Un accidente doméstico generó preocupación por el estado de salud de Aníbal Pachano. El artista contó que sufrió una fractura luego de caerse mientras se bañaba, una situación que lo obligó a modificar sus actividades y a alejarse temporalmente de uno de los roles que más disfruta, el de cuidar a su nieto Vito.

La noticia se conoció a través de un video publicado en redes sociales junto a su hija, Sofía Pachano. En ese momento, el coreógrafo apareció con un brazo en cabestrillo y explicó, con el humor que lo caracteriza, qué fue lo que le ocurrió antes de una intervención quirúrgica que ya tenía programada.

La lesión también lo obligó a suspender momentáneamente su tarea como "niñero" de su nieto, motivo por el cual padre e hija decidieron transformar el episodio en una divertida publicación para tranquilizar a sus seguidores, quienes rápidamente le enviaron mensajes de apoyo y le desearon una pronta recuperación.

Durante la videollamada, Pachano mostró un supuesto certificado médico preparado especialmente para justificar su ausencia. Entre risas comentó: "Sí, estoy autorizado a faltar porque me acaban de pasar algunas cositas", y luego reveló el motivo de su estado de salud: "Por bañarme y ser higiénico, me caí en la bañadera y me quebré el hombro". Cuando Sofía le preguntó si el accidente había ocurrido antes de una operación, respondió: "Previo a que me iban a operar", aunque prefirió no brindar más detalles sobre esa intervención.

Redes sociales La lista de “niñeros” que eligió Sofía Pachano Ante la imposibilidad de que su padre continúe cuidando a Vito mientras se recupera, Sofía Pachano decidió tomarse la situación con humor y elaboró una extensa lista de posibles reemplazantes. Durante el video comenzó a mencionar distintas figuras del espectáculo que, según ella, podrían asumir el rol de manera temporal.

Entre los nombres aparecieron Marcelo Polino, Carmen Barbieri, Denisse Dumas, Yanina Latorre, Moria Casán, José María Muscari, Damián Betular, Beto Casella, Agustín "Rada" Aristarán, Marcelo Tinelli, Nico Vázquez y Ana Sans, la otra abuela del pequeño, entre otros candidatos. Aníbal y Sofía Pachano están viviendo juntos actualmente. Redes sociales Mientras escuchaba cada propuesta, Pachano aprobó a la mayoría de los elegidos, aunque hubo una excepción que descartó inmediatamente. "No entiende nada Martín Bossi. ¿Qué puede hacer con la criatura? Un chiste", lanzó entre risas, provocando la reacción de su hija. Por último, quiso mostrarse optimista respecto de su recuperación. "Bueno, stop, es mucho porque creo que voy a estar sano antes", expresó. Antes de finalizar el video, ella cerró con un mensaje afectuoso: "Recuperate por el amor de Dios".