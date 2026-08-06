Finalmente, Anabel Fernández Sagasti no podrá votar en la sesión por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Patricia Bullrich elevó un pedido para que la participación virtual de la senadora de Unión por la Patria debido a su embarazo se trate en la Comisión de Asuntos Constitucionales. De esta manera, no podrá tomar parte en el debate. Tampoco podrá hacerlo el radical Flavio Fama.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti , de Unión por la Patria, finalmente no podrá votar en la sesión de este jueves por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ya que su pedido deberá ser discutido por la comisión de Asuntos Constitucionales luego de una moción de la legisladora libertaria Patricia Bullrich.

El Senado le dio luz verde a los cambios al régimen de desalojos incluidos en la Ley de Propiedad Privada

La legisladora mendocina solicitó formar parte virtualmente debido a que cursa un embarazo avanzado, lo cual había sido aceptado por la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

En el inicio de la sesión, Bullrich solicitó que el pedido de Fernández Sagasti sea debatido en comisión: "Quiero mocionar que dé acuerdo al artículo 227 del reglamento, mociono que a partir de un debate que se ha hecho público, que ha surgido sobre el tema de posibles licencias o voto no presencial, estos temas con la presentación de proyectos parlamentarios necesarios para poder habilitar este tema, se discuta en la comisión de Asuntos Constitucionales. Mociono esto para que el cuerpo se expida y podamos seguir este debate en la comisión respectiva".

En este marco, los senadores aceptaron el planteo de la jefa del bloque del oficialismo, mientras que el peronismo no lo rechazó. Luego, ese sector explicó a C5N el motivo por el cual no se opuso: "No hacía falta porque no teníamos los votos para que la habiliten y no queríamos abrirle la puerta a que se vote cada vez que falta uno para ver si puede votar o no". En tanto, fuentes parlamentarias expresaron a este medio que la decisión no fue consensuada con la mendocina. El pedido también fue ampliado hacia el legislador catamarqueño Flavio Fama , de la Unión Cívica Radical, quien fue intervenido quirúrgicamente.

Fernández Sagasti había explicado que atraviesa la semana 32 de su embarazo y que, por indicación médica, no puede realizar viajes de larga distancia , tanto por tierra como por vía aérea. En ese sentido, sostuvo que la imposibilidad de trasladarse desde Mendoza hasta Buenos Aires no significa que esté impedida de cumplir con sus funciones como senadora. "Existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema no veo por qué se me pueda negar este pedido", expresó.

En este marco, aclaró además que su solicitud no está vinculada con la licencia por maternidad que le corresponde y que, según explicó, tomará en el momento que corresponda. "Simplemente es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada", afirmó.

En tanto, Villarruel autorizó previo a la sesión que la mendocina participe "de manera remota o virtual, con voz y voto", aunque la medida requería la aprobación de los legisladores. La resolución de la Presidencia del Senado establecía que la conexión a distancia de la legisladora se realice desde el palacio de la Legislatura de la provincia de Mendoza.

Patricia Bullrich habló de terminar "con años de injusticia y delincuencia"

En la previa de la sesión convocada para este jueves a las 14 en el Senado, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, publicó un mensaje en sus redes sociales para defender el proyecto de Ley de Propiedad Privada, en una intervención que en el oficialismo fue leída como un intento de reorientar el debate luego de la decisión del Gobierno de retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras, más controvertido de la iniciativa.

La Casa Rosada resolvió eliminar del texto el apartado que ampliaba el límite de tierras que podían quedar en manos de extranjeros, una modificación que había despertado un amplio rechazo de la oposición, gobernadores y distintos sectores sociales. La marcha atrás respondió a la falta de votos para garantizar la aprobación del proyecto en la Cámara alta.

En ese contexto, Bullrich optó por poner el foco en otros aspectos de la iniciativa y escribió en su cuenta de X: "Hoy en el Senado vamos tratar la Ley de Propiedad Privada y terminar con años de injusticia y delincuencia". Luego agregó: "Se acabó la Argentina donde el usurpador tenía más derechos que el dueño y el que cumplía la ley era el que esperaba. Las hacen, las pagan".

Por último, cerró: "También vamos a terminar con una herramienta que le encanta al kirchnerismo: las expropiaciones del Estado sin fundamento. Vamos a poner la ley del lado de quien trabaja, ahorra y construye".

Los artículos que siguen en el proyecto de Ley de Propiedad Privada

Pese a la eliminación del capítulo sobre tierras rurales, el proyecto mantiene una serie de reformas que el oficialismo intentará convertir en ley.

Uno de los ejes modifica la Ley de Manejo del Fuego. La iniciativa elimina las restricciones temporales que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados por incendios forestales, aunque conserva la obligación de realizar tareas de restauración ambiental. Además, deroga la prohibición que durante 30 años impedía desarrollar emprendimientos inmobiliarios, actividades agropecuarias o modificar el uso de los suelos incendiados. El Gobierno sostiene que estas modificaciones revierten cambios incorporados durante la administración de Alberto Fernández.

Otro de los capítulos introduce cambios en el régimen de desalojos. La reforma del Código Civil y Comercial amplía la legitimación para solicitar un desalojo judicial, permitiendo que cualquier persona que acredite un derecho o un interés legítimo afectado pueda iniciar el proceso.

También habilita a los jueces a ordenar la restitución inmediata de un inmueble cuando consideren verosímil el derecho invocado. En los casos en que haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de vulnerabilidad, establece un plazo de hasta diez días para procurar una alternativa habitacional antes de ejecutar el desalojo.

En materia de expropiaciones, el proyecto dispone que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de manera restrictiva y reconoce el derecho a reclamar una indemnización por lucro cesante cuando sea una consecuencia directa e inmediata de la expropiación.

Además, fija un plazo máximo de 90 días para la denominada ocupación temporánea anormal de un inmueble e incorpora la creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble, organismo que administrará una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria destinada a centralizar trámites, pagos, certificados e informes registrales de todo el país.