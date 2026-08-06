El Gobierno tildó de "prematuro" el paro de docentes universitarios y afirmó que cumplió con el acuerdo

El Ministerio de Capital Humano cargó contra la medida de fuerza y remarcó que "no existe incumplimiento alguno" respecto a la negociación paritaria con los gremios del sector.

El Ministerio de Capital Humano cargó contra el paro nacional convocado por gremios y federaciones del sistema universitario para el 12 de agosto y remarcó que la medida de fuerza es "prematura" , debido a que "no existe incumplimiento alguno" del Gobierno luego del acuerdo paritario con el sector.

En un comunicado, la cartera a cargo de Sandra Pettovello remarcó que la administración libertaria acató el entendimiento con el rubro universitario: "Con relación a las medidas de fuerza anunciadas por los gremios docentes universitarios para el día 12 de agosto, el Ministerio de Capital Humano informa que el Gobierno nacional ha dado cumplimiento a lo acordado, mediante el giro de los fondos correspondientes a las universidades y el personal, tanto docente como no docente, se encuentra percibiendo dicho aumento".

En tal sentido, recordó el acuerdo firmado. "El pasado 10 de junio se firmó un acta paritaria con los gremios docentes, mediante la cual se acordó un incremento salarial del 24,33% , distribuido en dos tramos: un 21,33% en el mes de junio y un 3% en el mes de octubre. Asimismo, en esa misma acta las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y convocar a una nueva reunión paritaria, con plazo límite hasta el 15 de septiembre", expresó.

"En ese marco, la medida de fuerza anunciada resulta prematura, toda vez que no existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional respecto de los compromisos asumidos en la negociación paritaria vigente" , concluyó en esta línea.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci , denunció la falta de respuesta institucional por parte de la Casa Rosada frente a la crisis del sector. "La total indiferencia del gobierno de (Javier) Milei frente a los múltiples reclamos pendientes de las universidades nacionales parece no tener límites", aseveró.

En tanto, remarcó la postura de la sociedad: "Se enfrentan a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de las Universidad pública, al Congreso Nacional que hace casi 300 días votó la Ley de Financiamiento Universitario y que aún no ejecuta, a la Justicia al desobedecer la cautelar que dejó en pie la Corte Suprema y los obliga a actualizar los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras universitarios a noviembre de 2023. En definitiva, tenemos un Gobierno que le da la espalda a la democracia y se cree con la potestad de decidir qué ley se cumple y que ley no".

ADUBA responsabilizó al Poder Ejecutivo por la paralización de las clases

Cagnacci señaló que la protesta es la consecuencia de un conflicto salarial y laboral sostenido durante más de treinta meses sin ofertas satisfactorias para los trabajadores.

Sobre la decisión de interrumpir la actividad académica, el dirigente sostuvo: "Este es un conflicto que lleva más de dos años y medio y al que nos empujó el Gobierno. Yo como docente, al igual que nuestros compañeros y compañeras, no queremos estar reclamando en la calle ni dejando de dar clases por un paro de actividades".

"Queremos estar en el aula frente a los estudiantes. Queremos estar en las cátedras, haciendo investigación o enseñando y asistiendo en nuestros hospitales. Pero nos han empujado a esto ya que aún seguimos sin cobrar lo que el estado de derecho ya sentenció que nos corresponde. No lo vamos a permitir y tampoco nos van a hacer bajar los brazos", añadió.

Las federaciones confirmaron la huelga bajo la consigna "en defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro" para exigir el cumplimiento efectivo de las leyes y sentencias judiciales vigentes.