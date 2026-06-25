25 de junio de 2026 Inicio
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Diputados de Unión por la Patria alertaron sobre las consecuencias del Súper RIGI

“Le dan estabilidad económica a los grandes capitales e incertidumbre total a millones de argentinos”, expresó la legisladora Roxana Monzón.

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El Súper RIGI fue sancionado con 130 votos afirmativos

El Súper RIGI fue sancionado con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.

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Los diputados de Unión por la Patria cuestionaron la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del "Súper RIGI", un régimen diseñado exclusivamente para inversiones superiores a 1.000 millones de dólares, que concede durante tres décadas beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios, y que obtuvo la media sanción con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.

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“Le dan estabilidad económica a los grandes capitales e incertidumbre total a millones de argentinos que no saben si van a poder pagar el alquiler, abrir la persiana del negocio o comer mañana”, expresó durante la votación la diputada nacional Roxana Monzón (UxP) quien también puso foco en la delicada situación de los jubilados y jubiladas “que no saben si va a poder comprar los tres remedios que necesitan para no abandonar el corazón o el riñón”.

El bloque de UxP sostuvo que "la ley no busca promover el desarrollo nacional ni fortalecer a las PyMEs. Es un régimen de excepción construido para un grupo reducido de grandes corporaciones que recibirán privilegios que ningún comerciante, ninguna industria nacional y ningún trabajador argentino tendrá".

¿Cuál es el precio de estas inversiones?

¿Cuál es el precio de estas inversiones?", se preguntó la diputada Roxana Monzón.

Recordaron además que "desde que gobierna Javier Milei, cerraron 26.500 empresas, de las cuales el 98% son pymes, ese es el marco en el que se decidió asegurar durante 30 años estabilidad tributaria, beneficios impositivos y ventajas cambiarias para quienes menos necesitan la protección del Estado. Este proyecto es una continuidad del ajuste sobre salarios, jubilaciones, universidades, ciencia, salud y producción nacional".

La pregunta tramposa no es inversiones si o no, la pregunta es: ¿cuál es el precio de estas inversiones? ¿Cuánto vale renunciar a las regalías? ¿Cuánto vale renunciar a los proveedores locales y nacionales? ¿Cuánto vale renunciar a que un juez argentino resuelva los conflictos en territorio argentino? Esa es la pregunta: porque un capital serio no necesita impunidad”, sostuvo Roxana Monzón durante el debate.

Los diputados y diputadas de UxP alertaron sobre las consecuencias concretas de esta ley. "El mensaje político es claro: ajuste para el pueblo; privilegios para las grandes corporaciones. La Argentina necesita reglas claras para todos. No privilegios extraordinarios para unos pocos. Unión por la Patria va a seguir siendo la voz que defiende la soberanía económica, el trabajo nacional y el futuro del pueblo argentino", afirmó el bloque.

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