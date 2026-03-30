La vez que Sergio Massa cruzó a Javier Milei por defender la libre portación de armas Tras el trágico asesinato de un alumno a manos de su compañero en una escuela de Santa Fe, cobró nueva relevancia un discurso electoral del exministro de Economía con duras críticas a la flexibilización del acceso al armamento civil que proponía el entonces candidato de La Libertad Avanza. Por + Seguir en







Javier Milei y Sergio Massa durante uno de los debates de 2023.

La tragedia ocurrida este lunes en Santa Fe, en la que un estudiante ingresó con una escopeta a su colegio y asesinó a un compañero de 13 años en pleno horario escolar, volvió a poner el foco en una serie de declaraciones formuladas por Sergio Massa en septiembre de 2023.

En medio de la campaña electoral, el entonces ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria expuso de forma directa la postura de su contrincante de la Libertad Avanza, Javier Milei, respecto de la libre portación de armas de fuego.

"En el día del Estudiante, no quiero pibes que vayan al colegio armados", afirmó en aquel momento el líder del Frente Renovador.

En esa misma intervención, Massa buscó marcar un contraste absoluto de modelos frente al actual mandatario. "La diferencia es que yo quiero que los pibes lleven una notebook en la mochila y otros le dicen que pueden llevar un arma", sostuvo.

Durante la campaña de 2023, el principal referente de La Libertad Avanza generó fuertes polémicas por sus propuestas en torno a la desregulación del mercado legal de armas. Esta iniciativa desató múltiples rechazos desde diversos sectores sociales y educativos.