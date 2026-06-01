1 de junio de 2026 Inicio
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Sandra Pettovello se reunió con León XIV y crece la expectativa por su visita a Argentina

El encuentro entre la ministra de Capital Humano y el Papa se dio en el marco de la gira que la funcionaria realiza en Italia "orientada a fortalecer los vínculos bilaterales en educación, trabajo y desarrollo familiar", según comunicaron.

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Milei aseguró que León XIV visitará Argentina en noviembre.

Milei aseguró que León XIV visitará Argentina en noviembre.

X: @spettovellook

En el marco de su gira por Italia, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se reunió con el papa León XIV en el Vaticano y participó del Encuentro Internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”. Además, llevó adelante "una agenda orientada a fortalecer los vínculos bilaterales en educación, trabajo y desarrollo familiar", comunicaron desde la cartera.

El papa León XIV.
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“La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, saludó al Santo Padre León XIV, en el marco de una audiencia en el Vaticano, junto a ministros de Iberoamérica que participaron del Encuentro Internacional ‘Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación’”, señaló la funcionaria en una publicación en su cuenta de X.

El encuentro tuvo lugar en la Santa Sede y reunió a representantes gubernamentales de la región que debatieron sobre los desafíos actuales en materia educativa, con especial foco en la salud mental de niños y jóvenes, el impacto de las nuevas tecnologías y la construcción de políticas públicas orientadas a la inclusión.

La cumbre se dio días después de que Javier Milei asegurara que hay altas posibilidades de que el sumo pontífice visite el país en noviembre. "Salvo una desgracia, es altamente probable. La gestión del canciller Quirno permitió cerrar posiciones", explicó el Presidente. En su viaje, León también visitaría Uruguay y Perú, donde se desarrolló como pastor y obispo.

León XIV, elegido como sucesor de Francisco tras el cónclave celebrado este año, mantiene una intensa agenda de encuentros con dirigentes, autoridades y representantes de distintos países, en línea con el objetivo de fortalecer el diálogo con gobiernos y organizaciones de todo el mundo.

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