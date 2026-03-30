Tenía 13 años y fue atacado con una escopeta. Cursaba el primer año de la secundaria y era simpatizante del fútbol.

Una verdadera tragedia se vivió en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno ingresó armado, disparó y asesinó a un compañero de 13 años.

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De acuerdo a los primeros reportes, el dramático episodio ocurrió durante la mañana de este lunes, poco después del ingreso de los chicos cuando el adolescente de 15 sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Varios alumnos resultaron heridos: dos de mayor gravedad y seis con heridas leves.

El adolescente asesinado fue identificado como Ian Cabrera y cursaba en el primer año de la secundaria. Era hijo único y simpatizante de River. También jugaba al fútbol en el Club Independiente de San Cristóbal, donde era muy querido por sus compañeros, y su referente era el mediocampista Enzo Pérez.

Por su parte el agresor, que cursa el tercer año en la misma institución, fue identificado y rápidamente quedó bajo custodia mientras la Justicia provincial avanza con la investigación para tratar de determinar la causa de la agresión.

"El hecho ocurrió aproximadamente 7:30. A esa hora recibo el llamado de mi hija llorando, desesperada que había un alumno con un arma tirando tiros en la escuela. En esa desesperación, salí a buscarla y me dijo que salieron corriendo por detrás de la escuela, otros saltaron el alambrado y otros saltaron de las ventanas" , relató María José la mamá de una de las alumnas que estuvieron presente en el colegio.

La mujer relató una situación de total desesperación cuando regresó al ver a los estudiantes "corriendo para todos lados con caras de perdidos sin saber dónde ir". De acuerdo al relato de los propios chicos, el agresor “entró con una escopeta en un estuche de guitarra y efectuó varios disparos”.

"Escuchar el relato de los chicos el terrible. Ellos quedaron muy en shock, aparentemente el chico iba a tercer año de la secundaria, es conocido de la ciudad, nos conocemos. Mi hija dice que disparó por disparar, no contra alguien en particular", agregó en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Ataque a tiros y muerte en una escuela de Santa Fe: decretan dos días de duelo en San Cristóbal

En medio de la conmoción por el ataque de un alumno de 15 años en una escuela de San Cristóbal en Santa Fe en que mató a otro de 13, el Gobierno provincial decretó dos días de duelo. La agresión se dio durante el ingreso a la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de dicha localidad santafesina.

De acuerdo a los testigos, el agresor ingresó con una escopeta dentro de un estuche de una guitarra y en el baño del primer piso del establecimiento mató a la víctima. Luego de salir de allí, continuó con los disparos ya en la planta baja.

Axel, compañero de curso de la víctima y compañero de básquet del agresor, contó en diálogo con C5N que varios aseguraron que el chico salió del baño gritando ‘sorpresa’ y comenzó a disparar. “Después se fue a la planta baja y muchos chicos salieron corriendo, rompieron ventanas, saltaron de alturas muy altas porque era escapar o escapar”, explicó en La Mañana, en coincidencia con las declaraciones de otros alumnos ante la Policía.

Por el hecho, el gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo y las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles. En ese sentido, José Goity, actual Ministro de Educación de la provincia de Santa Fe en Argentina, afirmó que "ya dispusimos que no haya actividad escolar durante el día de hoy en en los próximos días".