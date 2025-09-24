La respuesta de Axel Kicillof al triple femicidio: "El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones"

El gobernador Axel Kicillof compartió su esperada respuesta al triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, quienes fueron encontradas sin vida en Florencio Varela y a metros de una camioneta blanca incinerada, la cual las habría trasladado hasta allí.
A través de su cuenta de X, Kicillof compartió un video de C5N con las palabras de Javier Alonso y expresó: "Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA". Así, apuntó la responsabilidad al gobierno de Jorge Macri.
Por otro lado, el gobernador explicó: "Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista". Con estas palabras, buscó concientizar sobre la guerra existente contra el mundo de las drogas.
Por eso, para finalizar, Kicillof llamó a un acuerdo nacional: "Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune". De esta manera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se mostró abierto para dialogar con el presidente Javier Milei con el objetivo de poder combatir la situación.
La mamá de Brenda del Castillo pidió justicia por su hija: "Que paguen todos los que tengan que pagar"
Tras conocerse el trágico desenlace de la aparición de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, desaparecidas el viernes en La Matanza, y el posterior asesinato hablo una de las madres de una de ellas, la mamá de Brenda del Castillo, Paula, expresó: "No me importa la política, no me importa lo que tengan que pagar".
Mamá de Brenda
La mujer pidió que la justicia le de los nombres de los asesinos.
C5N