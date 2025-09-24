La respuesta de Axel Kicillof al triple femicidio: "El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones" El gobernador de la provincia de Buenos Aires apuntó contra la violencia machista tras los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. Por







Axel Kicillof apuntó contra el narcotráfico por el triple femicidio. Redes sociales

El gobernador Axel Kicillof compartió su esperada respuesta al triple femicidio de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, quienes fueron encontradas sin vida en Florencio Varela y a metros de una camioneta blanca incinerada, la cual las habría trasladado hasta allí.

A través de su cuenta de X, Kicillof compartió un video de C5N con las palabras de Javier Alonso y expresó: "Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA". Así, apuntó la responsabilidad al gobierno de Jorge Macri.

Por otro lado, el gobernador explicó: "Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista". Con estas palabras, buscó concientizar sobre la guerra existente contra el mundo de las drogas.

Por eso, para finalizar, Kicillof llamó a un acuerdo nacional: "Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune". De esta manera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se mostró abierto para dialogar con el presidente Javier Milei con el objetivo de poder combatir la situación.