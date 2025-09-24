24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

La respuesta de Axel Kicillof al triple femicidio: "El narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires apuntó contra la violencia machista tras los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Por
Axel Kicillof apuntó contra el narcotráfico por el triple femicidio.

Axel Kicillof apuntó contra el narcotráfico por el triple femicidio.

Redes sociales
La Ley de Sufragio Femenino igualó los derechos políticos de la mujer con los del hombre.
Te puede interesar:

El voto femenino en Argentina: un paso inmenso hacia la igualdad de género

A través de su cuenta de X, Kicillof compartió un video de C5N con las palabras de Javier Alonso y expresó: "Avanza la investigación sobre los aberrantes asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi. El Ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó ante la prensa que todo indica que fue un acto de venganza de un grupo narco internacional con base operativa en CABA". Así, apuntó la responsabilidad al gobierno de Jorge Macri.

Por otro lado, el gobernador explicó: "Seguiremos informando a medida que avance la Justicia. Ante un hecho de esta naturaleza tenemos que ser serios y responsables para que se comprenda que el narcotráfico no conoce de fronteras ni jurisdicciones, y ejerce además todas las formas de la violencia machista". Con estas palabras, buscó concientizar sobre la guerra existente contra el mundo de las drogas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1970936372480573656&partner=&hide_thread=false

Por eso, para finalizar, Kicillof llamó a un acuerdo nacional: "Tenemos que involucrarnos todos en la lucha para erradicar al narcotráfico. De lo contrario se fortalece y se vuelve impune". De esta manera, el gobernador de la provincia de Buenos Aires se mostró abierto para dialogar con el presidente Javier Milei con el objetivo de poder combatir la situación.

La mamá de Brenda del Castillo pidió justicia por su hija: "Que paguen todos los que tengan que pagar"

Tras conocerse el trágico desenlace de la aparición de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, desaparecidas el viernes en La Matanza, y el posterior asesinato hablo una de las madres de una de ellas, la mamá de Brenda del Castillo, Paula, expresó: "No me importa la política, no me importa lo que tengan que pagar".

Mamá de Brenda

La mujer pidió que la justicia le de los nombres de los asesinos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Kicillof desmintió una fake news del Gobierno: "No creamos ni subimos ningún impuesto"

kicillof: cada dia con cristina detenida, argentina es un pais mas injusto y una democracia mas debil

Kicillof: "Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil"

Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos

Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: "Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos"

Axel Kicillof recibió a Ian Moche y analizaron propuestas para defender los derechos de las personas con discapacidad

Axel Kicillof recibió a Ian Moche y analizaron la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

El gobernador Axel Kicillof.

La Provincia alcanzó un acuerdo con los bonistas que arrastraban deudas no ingresadas al canje de 2021

Axel Kicillof cruzó a  Javier Milei tras los vetos: No escuchó las urnas, redobló la política

Axel Kicillof, duro con Javier Milei tras los vetos: "No escuchó las urnas, redobló la política"

Rating Cero

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

Nicolás Cabré se casará con Rocío Pardo tras más de un año en pareja.
play

Se casa Nicolás Cabré: cuándo, dónde y quién será su nueva esposa

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa.
play

El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión

¿Qué ocurrió entre Karina Jelinek y Florencia Parise?

¿Separadas, en crisis o juntas? Qué sucede con Karina Jelinek y su pareja

Ahora, llegó a la gran N roja, El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix, que rápidamente subió a las más vistas en el mes de septiembre y está siendo furor.
play

El séptimo hijo sube en las tendencias de Netflix: de qué se trata la película fantástica

últimas noticias

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Hace 19 minutos
La hermana de la adolescente denunció amenazas en casa de sus familiares.

La hermana de Lara Gutiérrez, víctima de triple femicidio de Florencio Varela, apuntó a los asesinos: "Me venís a tirar tiros"

Hace 31 minutos
Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

Hace 32 minutos
play

Triple femicidio de Florencio Varela: quiénes son los 4 detenidos

Hace 41 minutos
Venezuela analiza declarar estado de conmoción ante la presencia militar estadounidense en el Caribe

Venezuela analiza declarar "estado de conmoción" ante la presencia militar estadounidense en el Caribe

Hace 47 minutos