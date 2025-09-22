Axel Kicillof desmintió una fake news del Gobierno: "No creamos ni subimos ningún impuesto"

El gobernador bonaerense explicó que no existe una nueva tasa por usar billeteras virtuales, tal como afirmaron funcionarios y candidatos del oficialismo. "Es otra repugnante mentira con la que tratan de rascar votos en una elección que se les viene complicada", sostuvo.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desmintió una fake news sobre un presunto "impuestazo" vinculado a las billeteras virtuales que difundió el gobierno de Javier Milei, al que acusó de tratar de "generar confusión" antes de las elecciones, y aclaró que desde la Provincia "no creamos ni subimos ningún impuesto".

"Lo he escuchado de varios funcionarios y candidatos del gobierno de Milei. Es otra repugnante mentira con la que tratan de generar confusión, y de rascar y manotear un voto en una elección que se les viene complicada como la de septiembre", sostuvo este lunes en conferencia de prensa.

"No creamos ningún impuesto a las billeteras digitales. No se subió ningún impuesto. Si vos pagás con una billetera electrónica, no hay ningún impuesto nuevo de la Provincia. Si te lo dicen para conseguir tu voto, te están mintiendo. Y si alguien te lo dice porque quiere cobrarte, te están estafando", afirmó.

Kicillof explicó que "la única novedad" es que, a partir del mes de noviembre, la provincia de Buenos Aires "adhiere a un régimen que propone la Comisión Arbitral y que ya tienen 19 provincias, que es para cobrar el adelanto de Ingresos Brutos a los (contribuyentes) que ya pagan Ingresos Brutos".

"Nadie tiene que pagarle nada a la Provincia por usar su billetera virtual", insistió. "Son una manga de mentirosos. Lo escuché al ministro (Luis) Caputo decir: 'Kicillof subió un impuesto'. Mentiroso, caradura. Si no tienen votos, vayan a buscarlos honestamente a ver si los consiguen, pero no mientan más", reclamó.

El gobernador aclaró que "no te pueden cobrar nada nuevo por pagar con una billetera virtual", sea cual sea. "En todo caso, sería a partir de noviembre, y es un adelanto para los que ya pagan, no es un impuesto nuevo, entonces no se aplica al que hace una compra", señaló.

"Nadie paga algo que no pagaba. No puedo subir impuestos ni crearlos sin autorización de la Legislatura y no hubo ninguna autorización. Si te cobran más, que se hagan cargo las billeteras que cobran comisiones, que son cosas que no tienen que ver con nosotros", sostuvo.

"Son unos mentirosos. Busquen argumentos honestos para conseguir los votos, si es que los consiguen y si es que tienen algún argumento, pero esto es una mentira. No hay ningún impuestazo. De cara a octubre, traten de votar a los que no les mienten", concluyó.