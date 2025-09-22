22 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof desmintió una fake news del Gobierno: "No creamos ni subimos ningún impuesto"

El gobernador bonaerense explicó que no existe una nueva tasa por usar billeteras virtuales, tal como afirmaron funcionarios y candidatos del oficialismo. "Es otra repugnante mentira con la que tratan de rascar votos en una elección que se les viene complicada", sostuvo.

Por

Kicillof aseguró que "no hay ningún impuestazo" en la Provincia.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, desmintió una fake news sobre un presunto "impuestazo" vinculado a las billeteras virtuales que difundió el gobierno de Javier Milei, al que acusó de tratar de "generar confusión" antes de las elecciones, y aclaró que desde la Provincia "no creamos ni subimos ningún impuesto".

kicillof: cada dia con cristina detenida, argentina es un pais mas injusto y una democracia mas debil
Te puede interesar:

Kicillof: "Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil"

"Lo he escuchado de varios funcionarios y candidatos del gobierno de Milei. Es otra repugnante mentira con la que tratan de generar confusión, y de rascar y manotear un voto en una elección que se les viene complicada como la de septiembre", sostuvo este lunes en conferencia de prensa.

"No creamos ningún impuesto a las billeteras digitales. No se subió ningún impuesto. Si vos pagás con una billetera electrónica, no hay ningún impuesto nuevo de la Provincia. Si te lo dicen para conseguir tu voto, te están mintiendo. Y si alguien te lo dice porque quiere cobrarte, te están estafando", afirmó.

Kicillof explicó que "la única novedad" es que, a partir del mes de noviembre, la provincia de Buenos Aires "adhiere a un régimen que propone la Comisión Arbitral y que ya tienen 19 provincias, que es para cobrar el adelanto de Ingresos Brutos a los (contribuyentes) que ya pagan Ingresos Brutos".

"Nadie tiene que pagarle nada a la Provincia por usar su billetera virtual", insistió. "Son una manga de mentirosos. Lo escuché al ministro (Luis) Caputo decir: 'Kicillof subió un impuesto'. Mentiroso, caradura. Si no tienen votos, vayan a buscarlos honestamente a ver si los consiguen, pero no mientan más", reclamó.

El gobernador aclaró que "no te pueden cobrar nada nuevo por pagar con una billetera virtual", sea cual sea. "En todo caso, sería a partir de noviembre, y es un adelanto para los que ya pagan, no es un impuesto nuevo, entonces no se aplica al que hace una compra", señaló.

"Nadie paga algo que no pagaba. No puedo subir impuestos ni crearlos sin autorización de la Legislatura y no hubo ninguna autorización. Si te cobran más, que se hagan cargo las billeteras que cobran comisiones, que son cosas que no tienen que ver con nosotros", sostuvo.

"Son unos mentirosos. Busquen argumentos honestos para conseguir los votos, si es que los consiguen y si es que tienen algún argumento, pero esto es una mentira. No hay ningún impuestazo. De cara a octubre, traten de votar a los que no les mienten", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos

Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: "Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos"

Axel Kicillof recibió a Ian Moche y analizaron propuestas para defender los derechos de las personas con discapacidad

Axel Kicillof recibió a Ian Moche y analizaron la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

El gobernador Axel Kicillof.

La Provincia alcanzó un acuerdo con los bonistas que arrastraban deudas no ingresadas al canje de 2021

Axel Kicillof cruzó a  Javier Milei tras los vetos: No escuchó las urnas, redobló la política

Axel Kicillof, duro con Javier Milei tras los vetos: "No escuchó las urnas, redobló la política"

Kicillof respaldó a Cristina en el plano judicial.

Tras el triunfo en las elecciones, Kicillof adelantó que visitará a Cristina

Los recortes en materia de discapacidad del Gobierno motivaron numerosas protestas en todo el país.

Ley de Emergencia en Discapacidad: aseguran que el decreto que niega su aplicación es "inconstitucional"

Rating Cero

Las nuevas Series apocalípticas que están en lo más visto de Netflix
play

Esta miniserie con una guerra mundial y un futuro apocalíptico está siendo furor en Netflix: tiene impronta argentina

Friends, la serie que nunca pasa de moda cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry.

Friends, la serie que nunca pasa de moda, cumple 31 años: récords, curiosidades y el legado de Matthew Perry

Charly García y Sting lanzarán el próximo 9 de octubre In the City

Charly García lanzó un adelanto de la colaboración con Sting

Evangelina Anderson sorpendió a todos con su look en la Semana de la Moda en Milán y confesó que ya tiene novio.

Evangelina Anderson sigue deslumbrando con looks de encaje: la imágenes en Milán

La cantante británica inició su camino artístico en 2006 y hoy es un ícono mundial.

La impresionante transformación de Adele: nadie puede creer cómo era antes

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

últimas noticias

Los recortes en materia de discapacidad del Gobierno motivaron numerosas protestas en todo el país.

Ley de Emergencia en Discapacidad: aseguran que el decreto que niega su aplicación es "inconstitucional"

Hace 22 minutos
El dólar oficial, en el centro de las miradas en el comienzo de la semana.

El dólar baja $55 y cae por debajo de los $1.500 tras el anuncio del Gobierno y los mensajes del Tesoro de EEUU

Hace 54 minutos
La historia enseña que una guerra de tales dimensiones tendría consecuencias irreversibles para la humanidad, por lo que resulta esencial fortalecer el diálogo y la cooperación internacional.  

¿Son famosas? La inteligencia artificial afirmó cuáles serán las primeras ciudades en caer durante la tercera guerra mundial

Hace 58 minutos
Estos síntomas pueden indicar un problema más serio que requiere atención médica inmediata.

Qué podés hacer si se te tapan los oídos

Hace 1 hora
La embajada de Palestina en Londres celebró el reconocimiento británico.

Palestina izó por primera vez su bandera afuera de su embajada en Londres

Hace 1 hora