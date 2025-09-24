24 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Patricia Bullrich, sobre el triple crimen de La Matanza: "Nos pusimos a disposición de la Provincia"

La ministra de Seguridad se refirió al hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencia Varela y remarcó las labores de investigación.

Por
Patricia Bullrich

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.

Cristina Kirchner cruzó a Milei: Los dólares que te entran por la puerta de adelante, se te van por la de atrás
Te puede interesar:

Cristina cruzó a Milei: "Los dólares que te entran por la puerta de adelante, se te van por la de atrás"

En diálogo con la prensa en la Casa Rosada, Bullrich remarcó la investigación llevada a cabo en el hecho: "Nosotros colaboramos con la provincia de Buenos Aires, nos pusimos a su disposición, trabajó nuestra Dirección Nacional de Trata con un papel preponderante en la búsqueda".

En tanto, marcó que en el caso se registraron "situaciones de mucha conflictividad social, marginalidad y problemas en las familias que terminaron en esta tragedia". También expresó que la Policía bonaerense "encabezó el trabajo" y definió el suceso como "un horror para las familias y para las niñas asesinadas".

Los cuerpos fueron hallados en una casa ubicada en Samborombón y Chañar, en Florencio Varela, donde la primera pista apareció a 300 metros del lugar gracias a la información brindada por un vecino. Además, los allanamientos se dirigieron a partir de que el celular de una de las víctimas tuvo señal allí por última vez.

Chicas desapareciadas La Matanza 24-9-25
Las jóvenes que aparecieron asesinadas en Florencio Varela.

Las jóvenes que aparecieron asesinadas en Florencio Varela.

Las autoridades habían encontrado el martes una camioneta blanca incinerada, la cual habría trasladado a las tres chicas. A unos metros de la casa donde se presentó la Policía científica, para analizar la presencia de manchas, también detectaron la presencia de olor a cloro y lavandina.

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes por la noche cuando salieron de sus casas, ubicadas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

Por otra parte, dentro de la vivienda, encontraron a dos personas que fueron detenidas, las cuales habrían sido contratadas para limpiar el lugar. Hasta el momento ya son cuatro los detenidos en un tramado que involucraría actividades narco y prostitución. en el barrio del Bajo Flores.

Un audio clave en la investigación

La mujer detenida, en un audio que le mandó a su madre, le contó lo siguiente: "Me mandé una cagada, si me entrego explota todo", explicó el periodista Diego Gabriele para la pantalla de C5N.

"Esa vivienda había sido alquilada por un grupo narco que opera en el Barrio 1-11-14, creen que las llevaron para mantener relaciones sexuales, en el medio algo paso, y eso devino en al menos dos homicidios", añadió el periodista.

Por lo pronto, un vecino de la zona donde encontraron los dos cuerpos habló con la prensa y aclaró que "la casa estaba habitada por unos chicos jóvenes, unos 30 años, luego se fue el chico quedó la chica, cuando nos enteramos ayer no lo puedo creer. Es una casa grande, tiene patio, no es un aguantadero".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Milei, en la Asamblea General de la ONU: "Las Malvinas permanecen ocupadas ilegalmente"

en medio de la promulgacion de la ley de emergencia en discapacidad, advierten por la situacion de los prestadores

En medio de la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, advierten por la situación de los prestadores

Espert convocó a la comisión de Presupuesto para organizar el esquema de trabajo.

Diputados comenzó a debatir el Presupuesto 2026 con cruces entre la oposición y el oficialismo

Javier Milei junto a Scott Bessent. 

Swap con EEUU: Milei le agradeció a Trump y Scott Bessent por "la confianza en el pueblo argentino"

El Gobierno eliminó regulaciones para programas ya dados de baja, como Precios Justos.

El Gobierno derogará 71 normas que habilitaban "controles abusivos" y "exigían información innecesaria"

Milei junto a Georgieva.

Javier Milei se reunirá este miércoles con Kristalina Georgieva

Rating Cero

Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Wanda Nara es la responsable de Valentino porque Maxi López vive en Europa.
play

El hijo de Maxi López y Wanda Nara podría retirarse del fútbol por una complicada lesión

¿Qué ocurrió entre Karina Jelinek y Florencia Parise?

¿Separadas, en crisis o juntas? Qué sucede con Karina Jelinek y su pareja

Ahora, llegó a la gran N roja, El séptimo hijo, la película sorpresa de Netflix, que rápidamente subió a las más vistas en el mes de septiembre y está siendo furor.
play

El séptimo hijo sube en las tendencias de Netflix: de qué se trata la película fantástica

Duki usa un perfume italiano, que tiene una fragancia que mezcla cítricos y dulces.

Este es el perfume favorito de Duki con el que enamoró a Emilia Mernes

Ahora llegó a la gran N roja, Una abogada brillante, la película que está siendo cada vez más vista en Netflix, se trata un impresionante thriller brasileño, una comedia que está sorprendiendo a todos.
play

Una abogada brillante es la comedia brasileña que está sorprendiendo a todos en Netflix: de qué se trata

últimas noticias

play

Represión en el Congreso: al menos dos personas fueron golpeadas en la marcha de jubilados

Hace 14 minutos
Kristalina Georgieva tras la reunión con Milei: Argentina va en la dirección correcta

Kristalina Georgieva, tras la reunión con Javier Milei: "Argentina va en la dirección correcta"

Hace 16 minutos
Marco Rubio se reunió con Serguéi Lavrov.

Estados Unidos exigió que Rusia alcance una "solución duradera" a la guerra con Ucrania

Hace 29 minutos
Colapinto se mudó a Europa de muy joven y sin su familia.

Colapinto recordó su dura llegada a Europa: "No tenía amigos y nadie me cuidaba"

Hace 35 minutos
Gran Hermano Generación Dorada es una de las propuestas más llamativas del canal.

Se filtró cuándo se estrena Gran Hermano Generación Dorada: qué día llega a Telefe

Hace 39 minutos