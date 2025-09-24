Patricia Bullrich, sobre el triple crimen de La Matanza: "Nos pusimos a disposición de la Provincia"

La ministra de Seguridad se refirió al hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez en Florencia Varela y remarcó las labores de investigación.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , se refirió al hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez , las tres jóvenes que habían desaparecido en La Matanza, y advirtió que se reconocieron "situaciones de mucha conflictividad social, marginalidad y problemas en las familias que terminaron en esta tragedia".

En diálogo con la prensa en la Casa Rosada, Bullrich remarcó la investigación llevada a cabo en el hecho: "Nosotros colaboramos con la provincia de Buenos Aires, nos pusimos a su disposición, trabajó nuestra Dirección Nacional de Trata con un papel preponderante en la búsqueda".

En tanto, marcó que en el caso se registraron "situaciones de mucha conflictividad social, marginalidad y problemas en las familias que terminaron en esta tragedia". También expresó que la Policía bonaerense "encabezó el trabajo" y definió el suceso como "un horror para las familias y para las niñas asesinadas".

Los cuerpos fueron hallados en una casa ubicada en Samborombón y Chañar , en Florencio Varela, donde la primera pista apareció a 300 metros del lugar gracias a la información brindada por un vecino. Además, los allanamientos se dirigieron a partir de que el celular de una de las víctimas tuvo señal allí por última vez.

Las autoridades habían encontrado el martes una camioneta blanca incinerada, la cual habría trasladado a las tres chicas. A unos metros de la casa donde se presentó la Policía científica, para analizar la presencia de manchas, también detectaron la presencia de olor a cloro y lavandina.

Las tres jóvenes habían sido vistas por última vez el viernes por la noche cuando salieron de sus casas, ubicadas en el Complejo 17 de Camino de Cintura en dirección a una sucursal de YPF situada en Avenida Crovara y Monseñor Bufano, en La Matanza.

Por otra parte, dentro de la vivienda, encontraron a dos personas que fueron detenidas, las cuales habrían sido contratadas para limpiar el lugar. Hasta el momento ya son cuatro los detenidos en un tramado que involucraría actividades narco y prostitución. en el barrio del Bajo Flores.

Un audio clave en la investigación

La mujer detenida, en un audio que le mandó a su madre, le contó lo siguiente: "Me mandé una cagada, si me entrego explota todo", explicó el periodista Diego Gabriele para la pantalla de C5N.

"Esa vivienda había sido alquilada por un grupo narco que opera en el Barrio 1-11-14, creen que las llevaron para mantener relaciones sexuales, en el medio algo paso, y eso devino en al menos dos homicidios", añadió el periodista.

Por lo pronto, un vecino de la zona donde encontraron los dos cuerpos habló con la prensa y aclaró que "la casa estaba habitada por unos chicos jóvenes, unos 30 años, luego se fue el chico quedó la chica, cuando nos enteramos ayer no lo puedo creer. Es una casa grande, tiene patio, no es un aguantadero".