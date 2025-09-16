16 de septiembre de 2025 Inicio
Axel Kicillof recibió a Ian Moche y analizaron la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

El mandatario provincial se reunió con el joven activista tras las acusaciones del presidente Javier Milei.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este martes a Ian Moche, activista por los derechos de las personas con autismo, quien semanas atrás tuvo un fuerte cruce en redes sociales con el presidente Javier Milei.

El gobernador Axel Kicillof.
La Provincia alcanzó un acuerdo con los bonistas que arrastraban deudas no ingresadas al canje de 2021

“En este tiempo en el que el Presidente descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables, en la Provincia asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad”, sostuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, en una publicación en X.

El funcionario agregó que, junto al joven influencer y su familia, dialogaron sobre “proyectos para defender los derechos de las personas del espectro autista y de todas las personas con discapacidad”.

“Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”, afirmó Larroque.

image

El encuentro se dio en medio de la polémica por las presuntas coimas de laboratorios a integrantes del gobierno nacional para obtener contratos vinculados con medicamentos destinados a personas con discapacidad.

Moche, referente en la defensa de los derechos de quienes integran el Trastorno del Espectro Autista (TEA), había sido cuestionado por Milei, quien lo acusó a él y a su familia de “operar” en su contra.

