La Provincia alcanzó un acuerdo con los bonistas que arrastraban deudas no ingresadas al canje de 2021

La gestión que encabeza Axel Kicillof informó la resolución de los procesos judiciales que mantenían sentencias firmes en la Corte de Nueva York.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires , a través del Ministerio de Economía, anunció que alcanzó un acuerdo con aquellos bonistas que habían obtenido sentencias firmes en las Cortes de Nueva York. "En términos similares a los de la reestructuración de deuda de 2021", detallaron.

El anuncio del acuerdo se produjo después de que la gestión encabezada por el gobernador Axel Kicillof realizara un proceso de restructuración de su deuda en moneda extranjera en 2020 y 2021, después de que el stock de deuda hubiera aumentado excesivamente en el período 2016-2019, a partir de emisiones en el mercado internacional de capitales por más de u$s5.000 millones.

En tal sentido, durante esos años, el Gobierno bonaerense informó que el peso de los servicios totales de deuda sobre los recursos provinciales "fue en vertiginoso ascenso, pasando de representar alrededor del 10% de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios en 2016 a representar aproximadamente el 20% en 2019 , lo que hizo necesario abordar la cuestión de manera responsable".

"El proceso de reestructuración de deuda culminó exitosamente en 2021 cuando se logró canjear el 97,66% del monto de capital total en circulación de los bonos bajo ley extranjera. Dicha reestructuración permitió llevar el perfil de vencimientos de la deuda en moneda extranjera a niveles sostenibles , a partir de la emisión de nuevos bonos cuyos servicios la Provincia viene cumpliendo semestralmente", agregaron en esta línea.

También remarcaron las características del acuerdo: "Involucra condiciones similares a las aceptadas por la gran mayoría de los bonistas durante la reestructuración, estipulando que las contrapartes obtengan la misma cantidad de bonos A en USD con vencimiento 2037 que les hubiera correspondido si ingresaban al canje de 2021 y un monto en efectivo equiparable a los servicios devengados y pagados por los bonos desde 2021 hasta el presente".

"De esta manera, se completa prácticamente en su totalidad el proceso iniciado en 2020, sin afectar el compromiso del Gobierno provincial con la sostenibilidad de la deuda y el manejo fiscal responsable", señalaron.

El ministro de Economía bonaerense destacó el acuerdo con los bonistas

En tanto, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, remarcó el acercamiento entre las partes: "Este es un hito más en el camino que iniciamos en 2020 desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof, a través del cual hemos logrado retornar a un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública, con todos los beneficios que ello conlleva".

"Con este nuevo acuerdo reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de todas nuestras obligaciones en el marco de una administración responsable que nos permite, a pesar de un contexto extremadamente complejo, seguir dando respuesta a las necesidades de las y los bonaerenses", remarcó.