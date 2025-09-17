Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: "Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos" El gobernador bonaerense participó de la Marcha Federal Universitaria y celebró el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos presidenciales sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica. "El pueblo está de pie", celebro. Por







Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: "Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la multitudinaria marcha al Congreso en defensa de la salud y la educación pública y celebró el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del presidente Javier Milei sobre la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica.

“El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian. Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos”, escribió el gobernador bonaerense en una publicación de X donde compartió fotos en la marcha.

El rechazo al veto presidencial se concretó con amplias mayorías. En el caso de la ley de Emergencia Pediátrica, 181 diputados votaron a favor del rechazo, 60 en contra y hubo una abstención. Por su parte, la ley de Financiamiento Universitario obtuvo 174 votos positivos, 67 negativos y dos abstenciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1968411138602795198&partner=&hide_thread=false El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian. pic.twitter.com/hHEKC8t2v4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) September 17, 2025

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario El proyecto apunta a garantizar recursos estables para las universidades públicas, con medidas clave como: