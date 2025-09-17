17 de septiembre de 2025 Inicio
Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: "Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos"

El gobernador bonaerense participó de la Marcha Federal Universitaria y celebró el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos presidenciales sobre financiamiento universitario y emergencia pediátrica. "El pueblo está de pie", celebro.

Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: "Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este miércoles de la multitudinaria marcha al Congreso en defensa de la salud y la educación pública y celebró el rechazo de la Cámara de Diputados a los vetos del presidente Javier Milei sobre la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica.

“El pueblo está de pie y de manera multitudinaria volvió a decirle a Milei que las universidades no se venden, los hospitales no se desfinancian y los derechos no se negocian. Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos”, escribió el gobernador bonaerense en una publicación de X donde compartió fotos en la marcha.

El rechazo al veto presidencial se concretó con amplias mayorías. En el caso de la ley de Emergencia Pediátrica, 181 diputados votaron a favor del rechazo, 60 en contra y hubo una abstención. Por su parte, la ley de Financiamiento Universitario obtuvo 174 votos positivos, 67 negativos y dos abstenciones.

Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario

El proyecto apunta a garantizar recursos estables para las universidades públicas, con medidas clave como:

  • Recompensar los salarios de docentes y no docentes, considerando la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma.
  • Crear un fondo de $10.000 millones para ampliar la oferta de carreras universitarias y preuniversitarias, ajustable según la inflación y orientado al desarrollo estratégico del país.
  • Ampliar progresivamente el monto de las becas estudiantiles.
  • Establecer un aumento escalonado del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.

Ley de Emergencia Pediátrica: los principales puntos

La llamada Ley Garrahan declara la emergencia en la asistencia pediátrica por dos años e incluye medidas como:

  • Reposición inmediata de los salarios de todo el personal y residentes, que “no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre de 2023”.
  • Anulación del nuevo régimen de becas optativas para residencias implementado por el Ministerio de Salud, recuperando el esquema anterior.
  • La jornada en Buenos Aires dejó en claro la movilización del sector educativo y sanitario contra las políticas de veto de Milei, con Kicillof como figura de referencia en la defensa de derechos fundamentales.
