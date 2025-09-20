Axel Kicillof: "Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil" El gobernador bonaerense respaldó a la expresidenta, quien cumple la prisión domiciliaria tras la condena por la causa Vialidad. Este sábado habrá un acto bajo la consigna "Cristina Libre". Por







El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó a la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de los 100 días de la detención tras el fallo de la causa Vialidad, que decretó seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"Hoy se cumplen 100 días de la detención de Cristina. Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil", destacó la máxima autoridad bonaerense a través de una publicación en la red social X.

El exministro de Economía durante el segundo mandato de CFK, cuestionó el maltrato recibido por la exmandataria: "Cristina fue acosada, difamada y perseguida durante años. Ese odio engendrado contra ella y su familia, condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos. Sin embargo, el revanchismo sobre ella no se detuvo y finalmente fue detenida bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios".

La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla. Su injusta condena es, además, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta. La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla. Su injusta condena es, además, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta.

Por último, Kicillof apuntó contra el Gobierno de La Libertad Avanza: "En la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo".