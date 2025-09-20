20 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Axel Kicillof: "Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil"

El gobernador bonaerense respaldó a la expresidenta, quien cumple la prisión domiciliaria tras la condena por la causa Vialidad. Este sábado habrá un acto bajo la consigna "Cristina Libre".

Por
Axel Kicillof: Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respaldó a la expresidenta Cristina Kirchner, en el marco de los 100 días de la detención tras el fallo de la causa Vialidad, que decretó seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos
Te puede interesar:

Kicillof celebró el rechazo a los vetos de Milei: "Sin educación ni salud pública no hay futuro para los argentinos"

"Hoy se cumplen 100 días de la detención de Cristina. Cada día con Cristina detenida, Argentina es un país más injusto y una democracia más débil", destacó la máxima autoridad bonaerense a través de una publicación en la red social X.

El exministro de Economía durante el segundo mandato de CFK, cuestionó el maltrato recibido por la exmandataria: "Cristina fue acosada, difamada y perseguida durante años. Ese odio engendrado contra ella y su familia, condujo a que la intenten asesinar a la vista de todos. Sin embargo, el revanchismo sobre ella no se detuvo y finalmente fue detenida bajo un Gobierno con evidentes impulsos autoritarios".

La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla. Su injusta condena es, además, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta. La persiguieron, la encarcelaron, pero no pudieron ni podrán someterla. Su injusta condena es, además, una advertencia del poder concentrado para toda la dirigencia que lo enfrenta.

Por último, Kicillof apuntó contra el Gobierno de La Libertad Avanza: "En la Argentina de Milei se reprime con ferocidad, se persigue al que protesta, se demoniza al periodismo crítico, se ataca la división de poderes y se proscribe y encarcela a la principal dirigente del peronismo".

La publicación de Axel Kicillof en X

Kicillof tuit sobre Cristina
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Axel Kicillof recibió a Ian Moche y analizaron propuestas para defender los derechos de las personas con discapacidad

Axel Kicillof recibió a Ian Moche y analizaron la defensa de los derechos de las personas con discapacidad

El gobernador Axel Kicillof.

La Provincia alcanzó un acuerdo con los bonistas que arrastraban deudas no ingresadas al canje de 2021

Axel Kicillof cruzó a  Javier Milei tras los vetos: No escuchó las urnas, redobló la política

Axel Kicillof, duro con Javier Milei tras los vetos: "No escuchó las urnas, redobló la política"

Kicillof respaldó a Cristina en el plano judicial.

Tras el triunfo en las elecciones, Kicillof adelantó que visitará a Cristina

Axel Kicillof cruzó a Milei: Nunca tendrá el apoyo popular desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública

Kicillof cruzó a Milei: "Las urnas le dijeron basta al que ajusta, basta al que reprime"

Axel Kicillof. 

Tras el triunfo, Kicillof profundiza la campaña ganadora de cara a octubre

Rating Cero

Vengadores: Endgame puso el listón del Universo Cinematográfico de Marvel tan alto que, para muchos, todo lo que ha salido después, salvo Spider-Man: No Way Home y Deadpool y Lobezno, ha sido un fracaso.

Por qué el Universo Cinematográfico de Marvel ya no interesa tanto en Hollywood

Esta película de terror está directamente relacionada a El Resplandor.
play

Esta película de terror está directamente relacionada a El Resplandor y tuvo su estreno hace poco en Netflix: de cuál se trata

Otros tiempos, cuando Suárez y Vicuña eran pareja.

La China Suárez y un mensaje claro para Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos en Turquía

Ángel de Brito invitó a Andrea Taboada.

Bomba: vuelve a LAM una expanelista tras su pelea con Ángel de Brito

La mula, un estreno que llegó a Netflix en septiembre 2025, se trata de un drama basado en hechos reales y ya es tendencia.
play

La Mula llegó a Netflix y busca sorprender: cuál es la historia que protagoniza Clint Eastwood

El look rockero que compartió la influencer en sus redes.

Tuli Acosta, rockera: camisa blanca con escote, blazer y pantalón engomado

últimas noticias

El YPF Buenos Aires Challenger celebra sus 10 años.

El Challenger de Buenos Aires celebra sus 10 años con un cuadro principal lleno de figuras y promesas

Hace 6 minutos
Trump también reiteró su propuesta de crear una tarjeta dorada de residencia.

Trump subió a u$s100.000 el precio de la visa para trabajadores extranjeros altamente calificados

Hace 18 minutos
Hoy, con Sol en Virgo en conjunción con Mercurio en Libra, se abre un canal para la comunicación. ¿Quiénes son los más influenciados?

Sol conjunción Mercurio de hoy: ¿quiénes se expresarán sin límites?

Hace 36 minutos
Sin embargo, la ciencia del comportamiento animal comenzó a mostrar que este gesto puede no ser tan placentero para los perros, e incluso puede generarles ansiedad o una necesidad de defensa.  

Qué significa hablarle a tu mascota como si fuera humano según la inteligencia artificial

Hace 37 minutos
El chef Christophe Krywonis dio la clave para hacer la fondue perfecta

Ni pimienta ni nuez moscada: este es el ingrediente secreto para hacer la fondue de quesos de Christophe Krywonis

Hace 38 minutos