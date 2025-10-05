La reacción en redes de la renuncia de José Luis Espert Con motivo del Narcoescándalo, el economista decidió bajarse de la candidatura a diputado nacional y los memes no tardaron en aparecer. Por







El diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert anunció este domingo su renuncia a la candidatura para renovar la banca por la provincia de Buenos Aires, luego de que trascendieran denuncias sobre presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado, por lo que los memes no tardaron en aparecer en redes sociales.

"Por la Argentina, doy un paso al costado", escribió Espert en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde confirmó que el presidente Javier Milei aceptó su decisión. En su mensaje, el economista sostuvo que la acusación forma parte de "una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas" y denunció haber sido objeto de "un despiadado juicio mediático" al que, dijo, no se prestará más.

Luego de que José Luis Espert confirmara su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el Presidente se pronunció públicamente sobre la decisión y defendió la integridad del proyecto oficialista. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario afirmó: "El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1974954180063199272&partner=&hide_thread=false POR LA ARGENTINA, DOY UN PASO AL COSTADO



Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla.



En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la… — José Luis Espert (@jlespert) October 5, 2025