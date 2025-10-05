5 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La reacción en redes de la renuncia de José Luis Espert

Con motivo del Narcoescándalo, el economista decidió bajarse de la candidatura a diputado nacional y los memes no tardaron en aparecer.

Por
José Luis Espert renunció a su candidatura y los memes no tardaron en aparecer.

José Luis Espert renunció a su candidatura y los memes no tardaron en aparecer.

Redes sociales
Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi.
Te puede interesar:

La insólita indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity

"Por la Argentina, doy un paso al costado", escribió Espert en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde confirmó que el presidente Javier Milei aceptó su decisión. En su mensaje, el economista sostuvo que la acusación forma parte de "una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas" y denunció haber sido objeto de "un despiadado juicio mediático" al que, dijo, no se prestará más.

Luego de que José Luis Espert confirmara su renuncia a la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el Presidente se pronunció públicamente sobre la decisión y defendió la integridad del proyecto oficialista. A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario afirmó: "El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1974954180063199272&partner=&hide_thread=false

Finalmente, el jefe de Estado concluyó con una consigna que apunta a reforzar la identidad de su espacio político: "Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

Los mejores memes sobre la renuncia de José Luis Espert

Espert post renuncia
La nota de la comunidad expuso a Jos&eacute; Luis Espert.

La nota de la comunidad expuso a José Luis Espert.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TugoNews/status/1974964124577886369&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TugoNews/status/1974970871187157126&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estoesblender/status/1974957801534554373&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/La_Pistarini/status/1974956751385510210&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/soyunargento/status/1974963228158693690&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_axmxox_/status/1974979079448477827&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estoeshaa/status/1974960473914462287&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaCosmoRevista/status/1974981937317196170&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Louis Tomlinson será el primero de One Direction﻿ en venir a Argentina tras la muerte de Liam Payne.

Louis Tomlinson anunció su regreso a Argentina a días del aniversario de la muerte de Liam Payne

Zoe Bogach se metió en la polémica con Mauro Icardi y Leandro Paredes.

Zoe Bogach se refirió a sus romances con Mauro Icardi y Leandro Paredes: "Es un tema muy delicado"

La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

La China Suárez confirmó su retiro de la música: vuelve a la actuación

play

Juan Grabois cruzó a José Luis Espert: "No das lástima, das asco"

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.
play

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

Los parques estuvieron prácticamente vacíos en el mes de septiembre de 2025.

Crisis en Disney: la asistencia a los parques llegó a un mínimo histórico en 2025

Rating Cero

Wanda Nara volvió a apuntar contra Mauro Icardi.

La insólita indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity

Louis Tomlinson será el primero de One Direction﻿ en venir a Argentina tras la muerte de Liam Payne.

Louis Tomlinson anunció su regreso a Argentina a días del aniversario de la muerte de Liam Payne

Zoe Bogach se metió en la polémica con Mauro Icardi y Leandro Paredes.

Zoe Bogach se refirió a sus romances con Mauro Icardi y Leandro Paredes: "Es un tema muy delicado"

La China Suárez le puso punto final a su carrera en la música.

La China Suárez confirmó su retiro de la música: vuelve a la actuación

El cantante country habría comenzado una nueva relación, mientras la actriz busca superar la ruptura de su matrimonio de 19 años.

Se separó de Nicole Kidman tras 19 años y ya tendría nueva pareja: cómo está la situación amorosa de Keith Urban

La modelo dio a conocer el perfume que suele utilizar y sorprendió con su precio.

Cuál es el perfume favorito de Nicole Neumann y cuánto cuesta

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 18 de junio de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.310 del domingo 5 de octubre de 2025

Hace 1 hora
Se complica la situación judicial del diputado José Luis Espert

Caso Espert: el lunes declara un empresario en la causa de los vuelos

Hace 1 hora
Javier Milei junto a sus ministros.

Milei anticipó cambios en su Gabinete: "Hay lugares que podrían funcionar mejor"

Hace 1 hora
José Luis Espert renunció a su candidatura y los memes no tardaron en aparecer.

La reacción en redes de la renuncia de José Luis Espert

Hace 1 hora
Ignacio Malcorra anotó un golazo para el 2-1 final de Rosario Central.

En una noche muy polémica, River perdió 2-1 ante Rosario Central en Santa Fe

Hace 2 horas