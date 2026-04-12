Elecciones en Hungría: Viktor Orbán admitió su derrota y dejará el poder luego de 16 años de mandato "Para nosotros el resultado es doloroso", expresó el mandatario y agradeció el apoyo de los 2,5 millones de votantes que lo respaldaron. Por + Seguir en







Después de 16 años al poder, Viktor Orbán fue derrotado por el candidato opositor Peter Magyar.

Una etapa se cerró este domingo en Hungría tras las elecciones que dieron como ganador al candidato opositor Peter Magyar. Después de 16 años al poder, Viktor Orbán admitió su derrota y agradeció el apoyo de los 2,5 millones de votantes que lo respaldaron: "Para nosotros el resultado es doloroso, pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar", expresó.

El primer ministro húngaro felicitó a su rival conservador tras reconocer la derrota electoral. Con el 72,4 % de los votos ya contados, la oposición obtuvo 138 de los 199 bancas, mientras que Fidesz, el partido de Orbán que gobernaba con mayoría absoluta desde 2010, quedó con 54. De esta manera, Péter Magyar alcanzaría una mayoría de dos tercios -133 puestos- en el Parlamento.

Viktor Orbán Por otro lado, el derrotado Orbán ya marcó los futuros pasos de su partido al señalar que su labor será desempeñarse desde la oposición: “Serviremos a nuestro país y a la nación húngara desde la oposición”. Asimismo repasó su larga trayectoria al frente de su gestión, destacando que “hemos vivido años difíciles y fáciles, hermosos y tristes”,y enfatizó que su determinación al afirmar que “nunca, nunca, nunca se rendirá”.

Finalmente, admitió el difícil momento que su partido atraviesa tras los resultados electorales y apeló a la reconstrucción interna: “Estos días se tratan de sanar nuestras heridas, pero aún queda trabajo por hacer”.

Por su parte, el triunfante candidato conservador señaló que el primer ministro húngaro reconoció su derrota: "Orbán nos ha felicitado por nuestra victoria”. El partido de Péter Magyar obtuvo 136 bancas, superando la mayoría cualificada de dos tercios (133 puestos) necesaria para impulsar rotundos cambios en el modelo político instaurado por Orbán durante los 16 años de su mandato.