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"¿Lo tenías antes?", el picante comentario de Mirtha Legrand a Nico Vázquez tras ver Rocky

La conductora felicitó al actor por la obra y por el resultado del esfuerzo físico que realizó para interpretar al histórico boxeador. "Estás fantástico", remarcó la diva.

Nico Vázquez y Mirta Legrand en el teatro Lola Membrives.

Nico Vázquez y Mirta Legrand en el teatro Lola Membrives.

Mirtha Legrand se pasó por el teatro Lola Membrives para ver a Nicolás Vázquez en Rocky y elogió no solo su actuación y a todo el elenco, sino también su transformación física para interpretar al histórico boxeador. "¿Vos tenés este cuerpo? ¿Lo tenías antes?", le preguntó, directa, la diva al actor, quien estalló de risa junto a toda la sala.

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Se había acercado a saludarla la coprotagonista de la obra y pareja de Vázquez, Dai Fernández. La obra inspirada en el icónico deportista creado por Sylvester Stallone viene arrasando y acaba de consagrarse con el ACE de Oro, así que la felicitación de Mirtha completó los laureles conseguidos.

La conductora acudió a ver el musical junto a su asesor Héctor Vidal Rivas y un grupo de amigos.

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"En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este, tan fantástico. Todo tu elenco… Acaban de recibir todos los premios. Los mataste a todos", elogió la actriz ante la atenta mirada de todos los presentes una vez terminada la obra.

El protagonista de Rocky le agradeció la visita en Instagram: "Te admiro tanto Mirtha. Sos gigante. Gracias por tu generosidad y amor de tantos años. ¡Te quiero!".

El actor se preparó para el papel de boxeador con un estricto plan de entrenamiento que compartió en sus redes sociales en 2025. "Un poquito de sombra sueltita y con velocidad", había resumido en el posteo hace ocho meses junto a un video en el que se lo vio empapado de transpiración.

Cuándo confirmaron la relación Nico Vázquez y Dai Fernández

Nicolás Vázquez y Dai Fernández dejaron de lado el hermetismo en octubre de 2025, cuando se conoció la primera imagen de la pareja, que confirma el romance del actor y la modelo.

La foto fue difundida en el programa Sálvese quien pueda (América), donde Yanina Latorre mostró la postal que los muestra caminando por la calle. En la escena, Vázquez aparece con un café en la mano y Fernández, unos pasos adelante, luce lentes de sol.

“Ya están juntos, esta es la primera foto. Él está feliz, y a partir de ahora seguramente los veremos más relajados, disfrutando como cualquier pareja”, había comentado la conductora durante la emisión.

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