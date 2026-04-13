13 de abril de 2026 Inicio
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Una historia de supervivencia y superación: se hizo millonario gracias al fútbol, pero terminó en la calle por su adicción a las drogas

El exjugador atravesó una caída profunda tras el retiro, perdió su entorno y logró reconstruirse mediante un proceso de recuperación personal.

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De la élite del fútbol a vivir en la calle.

De la élite del fútbol a vivir en la calle.

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  • El exfutbolista español Julio Alberto Moreno desarrolló una carrera destacada en clubes de primer nivel y en la selección, alcanzando reconocimiento internacional.

  • Tras su retiro profesional, atravesó un período marcado por depresión y consumo de drogas que derivó en la pérdida de su estabilidad personal y económica.

  • La situación lo llevó a vivir en la calle, alejándose completamente del entorno que había construido durante su etapa como deportista.

  • Luego de iniciar un proceso de rehabilitación, reorientó su vida hacia el acompañamiento de personas con problemáticas similares a través de iniciativas sociales.

La trayectoria de Julio Alberto Moreno expone un recorrido atravesado por el éxito deportivo y una posterior caída vinculada a problemas personales. Su historia incluye su paso por el FC Barcelona, donde compartió equipo con Diego Maradona, antes de ingresar en una etapa crítica que modificó por completo su realidad.

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Durante sus años como jugador, logró posicionarse en equipos de alto nivel y formar parte de competencias internacionales, consolidando una carrera que lo ubicó entre los nombres destacados de su generación. Sin embargo, ese contexto cambió tras su retiro, cuando comenzaron a manifestarse dificultades que afectaron su vida cotidiana.

Con el paso del tiempo, la situación derivó en un escenario extremo, donde perdió su entorno y estabilidad. A partir de ese punto, inició un proceso de transformación que redefinió su camino y lo orientó hacia nuevas metas vinculadas a la ayuda social.

Julio Alberto Moreno
La historia de Julio Alberto Moreno refleja cómo el deporte y las adicciones pueden cruzarse en un recorrido marcado por el contraste.

La historia de Julio Alberto Moreno refleja cómo el deporte y las adicciones pueden cruzarse en un recorrido marcado por el contraste.

Julio Alberto Moreno y su paso por el fútbol

La carrera de Julio Alberto Moreno comenzó en el Atlético de Madrid, donde debutó en Primera División el 20 de enero de 1977. En sus primeros años se desempeñó como lateral izquierdo, destacándose por su velocidad y capacidad para proyectarse en ataque, lo que le permitió consolidarse dentro del equipo.

Su rendimiento lo llevó en 1982 al FC Barcelona, club en el que alcanzó el punto más alto de su carrera. Allí compartió plantel con figuras como Diego Maradona y formó parte de un ciclo exitoso en el que consiguió dos Ligas españolas y tres Copas del Rey, además de otros títulos que marcaron su etapa en el fútbol europeo.

A nivel internacional, integró la selección española y disputó la Eurocopa de 1984 y el Mundial de México 1986, consolidando su presencia en la élite. Su carrera profesional se extendió hasta 1991, cuando se retiró en el FC Barcelona, cerrando una trayectoria marcada por logros deportivos antes de un cambio drástico en su vida personal.

Su vida después del retiro

El final de su etapa como futbolista profesional marcó el inicio de un período complejo, caracterizado por la depresión y las adicciones. A pesar de haber alcanzado estabilidad económica y reconocimiento, la situación personal se deterioró progresivamente, afectando sus vínculos y su calidad de vida.

Este proceso lo llevó a perder su familia, su patrimonio y su lugar dentro de la sociedad, hasta quedar en situación de calle. En ese contexto, atravesó un escenario de aislamiento y falta de apoyo, que profundizó su crisis personal.

Julio Alberto Moreno
Tras años de crisis, el exfutbolista canalizó su experiencia en acciones vinculadas a la recuperación y el acompañamiento social.

Tras años de crisis, el exfutbolista canalizó su experiencia en acciones vinculadas a la recuperación y el acompañamiento social.

Luego de más de dos décadas en esa situación, decidió iniciar un proceso de rehabilitación que le permitió superar sus adicciones. Con el tiempo, retomó su vínculo con el fútbol desde otro rol y creó la Fundación Relife, orientada a acompañar a personas que enfrentan problemáticas similares, mediante charlas y talleres enfocados en la prevención y la recuperación.

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