13 de abril de 2026 Inicio
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Caso Ángel: detuvieron a la madre y a su pareja por presunto homicidio agravado

Mariela Altamirano y Maicol González fueron arrestados y quedaron a disposición del fiscal Facundo Oribones. Serán indagados el próximo martes.

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Mariela Altamirano, la madre biológica de Ángel López.

Mariela Altamirano, la madre de Ángel, y su pareja, Maicol González, fueron detenidos este domingo por la noche en el marco de la causa en la que se investiga en qué circunstancias murió el niño. Ambos están acusados de ser coautores de homicidio agravado y quedaron a disposición del fiscal Facundo Oribones.

Bárbara Rocío Granado Schonholz.
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Altamirano y González fueron arrestados en un departamento ubicado en la calle San Martín, en Comodoro Rivadavia, donde se alojaban de manera temporal. La Justicia fundamentó la medida ante el riesgo de fuga, debido a que el hombre es oriundo de Córdoba y la mujer de Misiones. Ambos serán indagados el próximo martes por el delito de homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé una pena de prisión perpetua.

La investigación plantea como hipótesis principal que el padrastro, profesor de taekwondo, ejecutaba las agresiones físicas. Asimismo, la Justicia sospecha que la madre conocía los ataques e incluso participó en algunos de ellos.

El fallecimiento del menor ocurrió el domingo 5 de abril tras un paro cardiorrespiratorio. Según la versión inicial de Altamirano, el niño se descompensó mientras dormía, pero la autopsia preliminar reveló lesiones internas en la cabeza.

El padre de la víctima, Luis López, denunció irregularidades en el proceso de tenencia y apuntó contra la madre. El niño había sido apartado del hogar paterno el 4 de noviembre de 2025 por una disposición judicial que otorgó la custodia a la progenitora.

El fiscal Oribones interviene en el expediente para determinar las responsabilidades definitivas de los dos detenidos.

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