Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de abril

El oficial opera a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana que cerró a la baja.

El dólar oficial viene de una semana a la baja.

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación , luego de una semana con caída acumulada de $20 , en un contexto de calma cambiaria. El blue, en tanto, se comercializa en torno a los $1.390.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de abril

La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares , con un techo récord de u$s38.677 millones .

Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumuló una caída del 4,2% en lo que va de 2026.

La divisa estadounidense opera a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial se mueve con estabilidad en lo que va de abril.

El dólar blue cotiza a $1.375 para la compra y $1.390 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.370.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.813,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.477,95 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.414,45.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.387.