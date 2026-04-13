13 de abril de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de abril

El oficial opera a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana que cerró a la baja.

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El dólar oficial viene de una semana a la baja.

El dólar oficial viene de una semana a la baja.

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El dólar oficial cotiza este lunes a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación, luego de una semana con caída acumulada de $20, en un contexto de calma cambiaria. El blue, en tanto, se comercializa en torno a los $1.390.

El dólar oficial cayó $20 durante la primera semana completa de abril.
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La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.

Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumuló una caída del 4,2% en lo que va de 2026.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial se mueve con estabilidad en lo que va de abril.

El dólar oficial se mueve con estabilidad en lo que va de abril.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.345 para la compra y $1.395 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.375 para la compra y $1.390 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.370.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.813,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.477,95 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.414,45.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.387.

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