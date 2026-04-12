Elecciones en Perú: 35 candidatos compiten por la presidencia con expectativa de un eventual balotaje

Con un escenario fragmentado y sin candidatos que superen el 16% en las encuestas, el país busca cerrar una etapa de inestabilidad política iniciada en 2022.

Elecciones en Perú: 35 candidatos compiten por la presidencia sin favoritos claros y con expectativa de un eventual balotaje

Perú afronta este domingo una elección presidencial marcada por la dispersión del voto y la ausencia de liderazgos dominantes. Con 35 candidatos en carrera, las proyecciones anticipan una definición abierta que, de no resolverse en primera vuelta, se trasladará a un balotaje previsto para el 7 de junio.

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El proceso electoral se desarrolla en un contexto de fragilidad institucional que se arrastra desde diciembre de 2022, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo. Desde entonces, el país atravesó una sucesión de crisis que derivaron en una alta rotación en el poder: en la última década, ocho presidentes ocuparon el cargo.

En este marco, más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para definir al próximo jefe de Estado para el período 2026-2031. El operativo de seguridad previsto es de gran escala, con la participación de 61.000 efectivos policiales y 45.000 militares desplegados en más de 10.000 centros de votación.

Las encuestas reflejan un escenario competitivo y sin ventajas decisivas. La exlegisladora Keiko Fujimori aparece al frente con alrededor del 15% de intención de voto, seguida por otros dirigentes con niveles similares de adhesión, lo que refuerza la posibilidad de una segunda vuelta.

Entre los principales contendientes también figuran el exalcalde de Lima Ricardo Belmont , con un discurso enfocado en la revisión de contratos vinculados a recursos naturales; el empresario Rafael López Aliaga , que impulsa medidas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas; y el exministro de Defensa Jorge Nieto , con propuestas centradas en la seguridad.

A la lista se suman el humorista Carlos Álvarez, que plantea iniciativas de fuerte impacto institucional; y el economista Alfonso López Chau, que propone una reforma profunda de las fuerzas de seguridad y un combate al crimen organizado basado en tecnología.

El proceso electoral también introduce un cambio estructural: por primera vez en más de 30 años, Perú volverá a contar con un Congreso bicameral, integrado por 130 diputados y 60 senadores.

Elecciones Perú 2026: cómo votar desde Argentina

En el exterior, más de 1,2 millones de ciudadanos peruanos están habilitados para sufragar. En ese universo, la ciudad de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de votantes, seguida por Santiago de Chile, Madrid y Barcelona.

El Consulado de Perú informó que los electores pueden consultar su lugar de votación a través del sitio web oficial, ingresando su número de documento. Para participar, es requisito tener domicilio registrado en el extranjero en el DNI peruano.

El día de la votación, se deberá presentar el documento nacional de identidad peruano, ya que no se aceptará documentación argentina. La jornada electoral se desarrollará entre las 7 y las 17 horas.

Además, las autoridades recordaron que para que el voto sea válido se debe seleccionar una sola opción por categoría, sin agregar marcas ni símbolos adicionales que puedan invalidar la elección.