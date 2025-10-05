Javier Milei: "No tengo dudas de la honorabilidad de Espert" El Presidente brindó declaraciones sobre la renuncia de José Luis Espert a su candidatura en la provincia de Buenos Aires tras las denuncias de presuntos vínculos con el narcotráfico. Por







El presidente Javier Milei defendió este domingo por la noche a José Luis Espert tras su renuncia a la candidatura de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, luego de que se conocieran denuncias que lo vinculan con el empresario narco Fred Machado. En una entrevista concedida a La Nación +, el mandatario calificó la decisión del economista como “un gesto noble” y acusó al kirchnerismo de estar detrás de “una operación siniestra” para perjudicar al oficialismo libertario en plena campaña.

“Me parece un gesto noble del ‘profe’ Espert a raíz de lo que estaba sucediendo. El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones en campaña. Esto se lo hicieron a Enrique Olivera, a Francisco de Narváez, a Patricia Bullrich y a Fernando Niembro”, sostuvo Milei, aludiendo a viejos casos de desgaste político durante otras campañas electorales.

El jefe de Estado insistió en que la decisión de Espert responde a un sentido de responsabilidad institucional y a la necesidad de no desviar el eje del debate. “Se hace lo que es correcto. No tengo dudas de la honorabilidad del profe Espert, pero lo que estaba ocurriendo es que en lugar de estar discutiendo la Argentina que queremos, estábamos discutiendo esta denuncia”, explicó.

Con dureza, Milei volvió a cargar contra el kirchnerismo, al que acusó de no tener “nada para ofrecer” y de haber “destruido el país” durante sus gestiones. “Cuando estuvieron en el poder desaprovecharon el mejor contexto internacional de la historia. Kicillof, cuando fue ministro de Economía durante el segundo mandato de la condenada, tuvo los términos de intercambio más altos de la Argentina y sin embargo logró que el PBI per cápita cayera”, dijo.

Y agregó: “Cuando se fue Alberto Fernández la inflación viajaba al 1,5% diario. Con el desequilibrio monetario que teníamos podíamos irnos a 17 mil de inflación. Íbamos camino a ser Venezuela. Había 7 de cada 10 chicos que eran pobres”.