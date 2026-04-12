Britney Spears ingresó a rehabilitación en medio de un proceso legal por manejar alcoholizada

La cantante se interno por su propia voluntad, a diferencia de 2018 cunado la había obligado su padre. Fue arrestada a principios de marzo por manejar ebria.

Britney Spears volvió a rehabilitación por abuso de sustancias por decisión propia y recomendación de su entorno. La cantante está judicialmente procesada tras ser arrestada a principios de marzo por conducir alcoholizada. " Se da cuenta de que tocó fondo ", aseguró un informante a TMZ.

La misma fuente indicó que la artista ha tenido antecedentes de consumo de sustancias y alcohol durante varios años, con menciones específicas al uso de Adderall . De hecho, realizó varios viajes a México exclusivamente para conseguir esta droga.

"Sabe que, estratégicamente, esto se verá bien ante el juez, verá que se lo está tomando en serio ", remarcaron desde su entorno sobre la decisión de internarse. Estuvo acompañada y contenida durante todo el proceso y sus seres queridos respaldaron la decisión que tomó la cantante.

En principio, el programa de rehabilitación no tiene una fecha final determinada, pero no suelen durar más de 30 días. En el pasado, Britney eligió terminarlos a menos de una semana de comenzar. En esta situación específica se contempla la posibilidad de una estancia más prolongada, con el objetivo de avanzar en un proceso de recuperación más amplio , de acuerdo con la información proporcionada por el informante.

Fue detenida durante la noche del 4 de marzo en California luego de que la descubrieran manejando su automóvil bajo los efectos de alcohol en el condado de Ventura.

Según informaron los medios locales, la estrella pop fue arrestada a las 21:30 del miércoles por los agentes de tránsito y alrededor de las 3 de la madrugada recién fue fichada. De igual modo, varias horas después, la artista fue liberada.

El delito está caratulado como DIU, siglas correspondientes a "driving under influence", en inglés. Y si bien la infracción considera sustancias, medicamentos prescriptos y alcohol, medios estadounidenses afirman que la princesa del pop habría consumido la tercera variante.

Al mismo tiempo, la revista People, aclaró quedo informada como una “citación y liberación” y ahora la Princesa del Pop deberá presentarse ante el Tribunal por este incidente el próximo 4 de mayo. Esta nueva polémica que envuelve a la artista se da después que anunciara recientemente la venta de su catálogo de canciones y una cantidad indeterminada de otros derechos a Primary Wave.