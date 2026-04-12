12 de abril de 2026 Inicio
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Estados Unidos anunció un bloqueo en los puertos iraníes y sube la tensión en Medio Oriente

El Comando Central del país norteamericano confirmó la medida dispuesta por Donald Trump, después de que fracasaran los diálogos con la nación persa en Pakistán.

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Estados Unidos anunció un bloqueo en los puertos iraníes.

Estados Unidos anunció un bloqueo en los puertos iraníes.

Europa Press
Irán prometió una respuesta contundente.
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En un comunicado, el comando encabezado por el almirante Brad Cooper confirmó la medida, después de una disposición del mandatario estadounidense, Donald Trump: "Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzarán a implementar un bloqueo de todo el tráfico marítimo que entra y sale de los puertos iraníes el 13 de abril a las 10:00 a. m. (hora del este), de acuerdo con la proclamación del Presidente".

"El bloqueo se aplicará de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán. Las fuerzas del CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el Estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos", agregó en esta línea.

En tal sentido, expuso las indicaciones a los tripulantes de los barcos: "Se proporcionará información adicional a los marineros comerciales mediante un aviso formal antes del inicio del bloqueo. Se recomienda a todos los marineros que estén atentos a las transmisiones de Avisos a los Navegantes y que se comuniquen con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal 16 (de puente a puente) cuando naveguen en el Golfo de Omán y en las aproximaciones al Estrecho de Ormuz".

Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Los representantes de Estados Unidos e Irán dialogaron el sábado durante más de 15 horas en Pakistán, por lo cual había una expectativa mundial. Sin embargo, el vicepresidente norteamericano, JD Vance, anunció el retiro de las negociaciones "porque Irán ha elegido no aceptar las exigencias".

El encuentro, que contó con la intervención del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, reunió a figuras clave de Estados Unidos e Irán. Por Washington encabezó la delegación Vance, acompañado por el enviado especial para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner.

Del lado iraní, en tanto, las negociaciones estuvieron lideradas por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, junto al canciller Abbas Araqchi. Cabe destacar que, antes de las negociaciones entre iraníes y estadounidenses, la delegación de Irán se reunió con sus pares pakistaníes.

Desde la Casa Blanca, por su parte, destacaron la reunión trilateral, ya que en ocasiones anteriores las negociaciones habían sido solamente entre Irán y Estados Unidos en salas separadas.

Irán responsabilizó a EEUU y sus "demandas irrazonables" de las frustradas negociaciones

Tras la frustración de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, Teherán aseguró que fueron las "exigencias irrazonables" de parte de Washington las que frenaron la posibilidad de un acuerdo.

"La delegación iraní negoció de forma continua e intensa durante 21 horas para proteger los intereses nacionales del pueblo iraní; a pesar de las diversas iniciativas de la delegación iraní, las exigencias irrazonables de la parte estadounidense impidieron el avance de las negociaciones. Por lo tanto, las negociaciones concluyeron", informó la cadena estatal IRIB en Telegram.

Horas antes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sostuvo que las continuidad de las conversaciones para el domingo dependían de Estados Unidos. El vocero sostuvo que las demandas de Washington eran "excesivas" e "ilegales" para la delegación iraní.

"El éxito de este proceso diplomático depende de la seriedad y la buena fe de la parte contraria, de que se abstenga de hacer exigencias excesivas y peticiones ilegales, y de que acepte los derechos e intereses legítimos de Irán", escribió Esmaeil Baqaei en X.

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