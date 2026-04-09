El emotivo recuerdo de Boca a Miguel Ángel Russo en el día de su cumpleaños: "Sigo por vos" A seis meses de su muerte, el conjunto Xeneize lo recordó al entrenador en el día que cumpliría 70 años. “Te extrañamos todos los días”, agregaron. Por + Seguir en







Este 9 de abril, Miguel Ángel Russo, uno de los técnicos más importantes de la historia de Boca cumpliría 70 años

Este 9 de abril Miguel Ángel Russo cumpliría 70 años y la cuenta oficial de Boca hizo una serie de emotivos saludos en lo que sería el día de su cumpleaños, rindiéndole un sentido homenaje.

“Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy y me pedís que no me rinda: sigo por vos”, escribieron utilizando una frase de la canción de Callejeros, Creo, acompañada de un collage de imágenes con fotos de Russo y los trofeos que conquistó con la camiseta azul y amarilla, y agregaron: “Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días”.

russo boca.1 Sin embargo, este no fue el único homenaje que le rindieron, ya que minutos más tarde también agregaron una serie de instantáneas siempre sonriendo de uno de los directores técnicos más importantes de su historia del club. “A Boca nunca se le puede decir que no, gracias por hacernos tan felices”, le agradecieron luego de que volviera a la institución.

russo boca Russo murió el pasado 8 de octubre cuando todavía era director técnico de Boca, después de una lucha contra una dura enfermedad, por lo que generó conmoción a nivel mundial.

Miguelo tuvo tres periodos como director técnico en el Xeneize: el primero fue en el 2007 donde hizo historia tras conseguir la Copa Libertadores; la segunda etapa fue en período del 2020 y 2021, conquistando la Superliga 2019/20 y la Copa de la Liga 2020. Durante su último periodo, Russo dirigió en el Mundial de Clubes de la FIFA y se encontraba en plena disputa del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.