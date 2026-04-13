Reino Unido rechazó participar del bloqueo de Ormuz y tensiona su vínculo con Donald Trump El primer ministro Keir Starmer rechazó sumarse a la iniciativa de Estados Unidos y apostó por una coalición internacional para garantizar la libre navegación. Por + Seguir en







Reino Unido rechazó participar del bloqueo de Ormuz y tensiona su vínculo con Donald Trump

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, confirmó que su país no será parte del bloqueo del estrecho de Ormuz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y, en cambio, avanzará en gestiones diplomáticas con aliados europeos.

A través de un mensaje público, Starmer dejó en claro que Inglaterra no acompañará la medida y que trabaja contrarreloj junto a Francia, España y otros socios para articular una respuesta multilateral que garantice la libertad de navegación. En esa línea, marcó un límite político a la Casa Blanca al advertir que Estados Unidos no puede imponer cómo otros países deben manejar sus intereses.

La postura británica no es nueva. Desde el inicio de la escalada entre Washington y Teherán, el premier sostuvo una línea de cautela, evitando comprometerse en acciones militares directas. Incluso tras el reciente alto el fuego, que había sido bien recibido por Londres, insistió en que el objetivo central debía ser una salida duradera al conflicto.

En ese marco, el Reino Unido busca equilibrar su histórica alianza con Estados Unidos con la necesidad de resguardar su propio frente interno. Starmer reiteró en distintas ocasiones que no respaldará ofensivas militares y que cualquier decisión estará atravesada por el interés nacional, en especial ante el riesgo de represalias o atentados.