Marvel presentó el avance de la película de Punisher y apuesta a un lado más oscuro: ¿de qué se trata?

Marvel presentó el avance de The Punisher: La Última Muerte, una historia que profundiza en el lado más brutal del personaje y su lugar en el universo televisivo.

El universo de Marvel Studios vuelve a apostar por sus historias más crudas con el lanzamiento del primer tráiler de The Punisher: La Última Muerte . El adelanto marca el regreso de Jon Bernthal en el papel de Frank Castle , uno de los personajes más intensos y controvertidos del mundo de los superhéroes.

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El especial, que llegará a Disney+ en mayo , muestra a un Punisher al límite , atrapado entre la violencia externa y sus propios conflictos internos . Las imágenes adelantan una historia cargada de acción, pero también de tensión psicológica, con un protagonista perseguido por recuerdos y visiones que lo empujan a una nueva espiral de venganza .

El personaje de Frank Castle se ha caracterizado desde sus primeras apariciones por su enfoque directo y brutal contra el crimen. Lejos del perfil clásico de los héroes, su historia está marcada por la tragedia personal y un sentido de justicia que muchas veces roza los límites morales. Esta nueva producción promete profundizar aún más en esas contradicciones .

La trama se conecta directamente con los de Daredevil: Born Again , donde Castle comparte escenario con Daredevil , interpretado por Charlie Cox . En ese contexto, también cobra protagonismo el villano Kingpin , encarnado por Vincent D'Onofrio , quien juega un papel clave en el destino del antihéroe .

Además de retomar estas conexiones, la nueva historia se enmarca dentro del grupo de los llamados "héroes urbanos" de Marvel, como Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist , ampliando así el universo narrativo que comenzó en Netflix y que ahora se integra de lleno en Disney+.

Krysten Ritter Jessica Jones Marvel

Detrás del proyecto se encuentra Reinaldo Marcus Green, mientras que el propio Bernthal participa en la escritura del guion, una decisión que refuerza la intención de ofrecer una mirada más personal sobre el personaje. El avance deja entrever una puesta en escena más cruda, con escenas de alto impacto y un tono más adulto que otras producciones del estudio.

El regreso del Punisher también marca un cambio en la estrategia de contenido de la plataforma, que busca ampliar su alcance hacia un público más maduro sin perder la esencia del universo Marvel. En un contexto donde abundan las historias de superhéroes, esta propuesta apunta a diferenciarse con una narrativa más intensa y enfocada en los dilemas humanos.

Con su estreno cada vez más cerca, The Punisher: La Última Muerte se posiciona como una de las apuestas más arriesgadas del estudio, combinando acción, oscuridad y una exploración profunda de un personaje que siempre ha generado debate entre los fanáticos.