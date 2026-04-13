Una famosa periodista confirmó una nueva relación tras 3 años y sorprendió a todos: quién es La periodista se mostró muy enamorada tras haber atravesado tres años de soltería. + Seguir en







La periodista confirmó su nueva pareja. Redes sociales

Marcela Tauro confirmó en Intrusos su romance con Leopoldo Arancibia, poniendo fin a los rumores sobre su vida amorosa.

La periodista contó que la relación es reciente y lleva aproximadamente dos meses, tras tres años de soltería.

Destacó que su pareja no pertenece al mundo del espectáculo, lo que le permite mantener una relación más tranquila.

El anuncio generó repercusión y marca el inicio de una nueva etapa personal con mayor foco en la privacidad. La reconocida periodista Marcela Tauro sorprendió a la audiencia al confirmar en vivo su nuevo presente sentimental durante la emisión de Intrusos. En un clima de complicidad con sus compañeros, la panelista decidió blanquear su romance con Leopoldo Arancibia, lo que puso fin a las especulaciones que circulaban sobre su vida amorosa. Con su estilo directo, Tauro utilizó el espacio televisivo para enfrentar los rumores y presentar a su pareja.

Durante su relato, la periodista brindó detalles sobre el vínculo con “Polo”, como lo llaman de forma cercana, y explicó que se trata de una relación reciente. Según indicó, el noviazgo lleva dos meses y llega después de un período de tres años en el que permaneció soltera, enfocada en su vida personal y profesional. Esta nueva etapa la encuentra en un momento de plenitud, con disposición para volver a apostar al amor.

Marcela Tauro Redes sociales Uno de los aspectos que más destacó al referirse a su pareja es que Arancibia no pertenece al mundo del espectáculo. “No es del medio, gracias a Dios”, expresó, al remarcar que esa distancia le permite preservar la intimidad y sostener una relación más tranquila. De esta manera, dejó en claro que, aunque decidió compartir la noticia, su prioridad pasa por resguardar la privacidad del vínculo.

Cómo es la nueva relación que confirmó Marcela Tauro La confirmación del nuevo romance de Marcela Tauro generó repercusión en el mundo del espectáculo y marcó el inicio de una nueva etapa personal para la periodista. Tras tres años de soltería, la panelista blanqueó su relación con Leopoldo Arancibia, conocido en su entorno como “Polo”. El anuncio se realizó con naturalidad frente a las cámaras, en un contexto que permitió despejar rumores que circulaban en los últimos días.

Marcela Tauro La periodista se despidió del ciclo como conductora con una "hasta luego". Redes Sociales La relación se presenta como un vínculo reciente, ya que, según explicó la propia Tauro, lleva alrededor de dos meses. La periodista se mostró entusiasmada con este presente, que llega después de un período prolongado sin pareja formal. Su forma de abordar el tema dejó ver una postura segura y equilibrada, con la decisión de compartir su felicidad sin perder de vista la etapa inicial del noviazgo.