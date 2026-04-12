De tal palo, tal astilla: Rocío Marengo mostró las fotos de su hijo y es idéntico a Eduardo Fort Un "mini Fort" conquistó las redes sociales y generó miles de comentarios por el enorme parecido a su padre. Isidro tuvo su primer corte de pelo y su madre publicó orgullosa las fotos. + Seguir en







Isidro es un calco de su padre Eduardo. Redes Sociales

Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, tuvo su primer corte de pelo y su mamá compartió las fotos en redes sociales. El parecido del bebé con su padre llamó la atención y convirtió la publicación en tendencia, con miles de comentarios que destacaron la semejanza.

Isidro es un "mini Fort", idéntico a su padre Eduardo, y ya tiene cuatro meses de vida. El pequeño tuvo su primer corte de pelo y su mamá compartió orgullosa las fotos en redes sociales. En las imágenes se lo ve sonriente, recostado en un moisés y tomando una mamadera. Chupete, moisés y ropa formaron parte de la publicidad no tradicional que rodea al bebé.

Con apenas cuatro meses, Isidro ya se perfila como todo un influencer y ya tiene followers que están maravillados con el gran parecido físico con su padre. El momento emotivo de Marengo con su bebé fue compartido en redes: “Mucha emoción. Hoy fue un día muy especial para nosotros”, expresó la mediática en su cuenta de Instagram.

Isidro Fort moisés Mientras le cortaban el pelo, Marengo grabó todo en un video que luego compartió en sus redes. En las imágenes se ve al bebé en brazos de su mamá, mientras el peluquero comienza a emparejarle el cabello con la máquina.

"Se portó muy bien. Edu es talentoso y con mucha experiencia. Isi no podría estar en mejores manos: el peluquero de las estrellas. Tantas veces te vi cortando el pelo a artistas, deportistas y famosos, y hoy le cortás a mi bebé. Me emociona", escribió.