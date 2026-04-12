IR A
IR A

De tal palo, tal astilla: Rocío Marengo mostró las fotos de su hijo y es idéntico a Eduardo Fort

Un "mini Fort" conquistó las redes sociales y generó miles de comentarios por el enorme parecido a su padre. Isidro tuvo su primer corte de pelo y su madre publicó orgullosa las fotos.

Isidro es un calco de su padre Eduardo.

Isidro es un calco de su padre Eduardo.

Redes Sociales

Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort, tuvo su primer corte de pelo y su mamá compartió las fotos en redes sociales. El parecido del bebé con su padre llamó la atención y convirtió la publicación en tendencia, con miles de comentarios que destacaron la semejanza.

Isidro es un "mini Fort", idéntico a su padre Eduardo, y ya tiene cuatro meses de vida. El pequeño tuvo su primer corte de pelo y su mamá compartió orgullosa las fotos en redes sociales. En las imágenes se lo ve sonriente, recostado en un moisés y tomando una mamadera. Chupete, moisés y ropa formaron parte de la publicidad no tradicional que rodea al bebé.

Con apenas cuatro meses, Isidro ya se perfila como todo un influencer y ya tiene followers que están maravillados con el gran parecido físico con su padre. El momento emotivo de Marengo con su bebé fue compartido en redes: “Mucha emoción. Hoy fue un día muy especial para nosotros”, expresó la mediática en su cuenta de Instagram.

Isidro Fort moisés

Mientras le cortaban el pelo, Marengo grabó todo en un video que luego compartió en sus redes. En las imágenes se ve al bebé en brazos de su mamá, mientras el peluquero comienza a emparejarle el cabello con la máquina.

"Se portó muy bien. Edu es talentoso y con mucha experiencia. Isi no podría estar en mejores manos: el peluquero de las estrellas. Tantas veces te vi cortando el pelo a artistas, deportistas y famosos, y hoy le cortás a mi bebé. Me emociona", escribió.

Isidro Fort

¡Gracias por hacerlo con tanto amor! Qué lindo y qué orgullo enorme que su primer corte sea con vos“, finalizó Marengo en agradecimiento al peluquero.

Rocío Marengo y su hijo Isidro

Rocío Marengo cumplió uno de sus grandes sueños con la llegada de Isidro, su primer hijo junto a Eduardo Fort. La maternidad a sus 45 años, tan esperada y deseada, la atraviesa en una etapa de plenitud que comparte abiertamente en redes y entrevistas. Cada publicación refleja la emoción de esta nueva vida, desde los pequeños momentos cotidianos hasta los hitos más significativos, como su primer corte de pelo.

TEMAS RELACIONADOS

últimas noticias

Irán prometió una respuesta contundente.

Irán aseguró tener el control total del estrecho de Ormuz y amenazó con atacar a los buques militares que se acerquen

Hace 7 minutos
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego fue sancionado en 1972.

El Banco Mundial cuestionó el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego

Hace 27 minutos
Después de 16 años al poder,  Viktor Orbán fue derrotado por el candidato opositor Peter Magyar. 

Elecciones en Hungría: Viktor Orbán admitió su derrota y dejará el poder luego de 16 años de mandato

Hace 1 hora
Un render del satelite argentino Atenea, transportado en la misión Artemis II.

Festejo ajeno y motosierra: la verdad oculta detrás del satélite argentino en la misión de la NASA

Hace 1 hora
Mirala a la gorda, Titi está mucho más gorda viste?, le dice Eduardo a Solange

El repudiable comentario de Eduardo Carrera en Gran Hermano: piden su expulsión

Hace 1 hora