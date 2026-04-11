"Es plata muy fácil": Stephanie Demner reveló por qué recibe miles de dólares sin trabajar La influencer y empresaria de 35 años detalló cómo es que le pagan una suma millonaria y mensual por algo que hizo cuando era adolescente. + Seguir en







La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos. Redes sociales

Stephanie Demner contó que recibe una millonaria suma de dinero desde que tiene 17 años sin tener que hacer nada a cambio. La modelo de 35 años reveló que percibe una importante cantidad de dinero gracias a una producción fotográfica que hizo cuando era adolescente. "Es plata muy fácil", aseguró.

El origen de este "sueldo" se originó en una campaña para una empresa telefónica: en ese contrato se estipuló que, cada vez que se usara su imagen en cartelería pública, debían abonarle una compensación por derecho a su imagen.

En una entrevista con el Pollo Álvarez en su programa de streaming, le preguntaron: "¿Cuál es la plata más fácil que ganaste?", y la influencer explicó: "Ellos me llaman y me dicen: 'Stefi, pusimos un nuevo cartel, así que te va a estar llegando esta plata'".

Embed - STEPHANIE DEMNER en Lo del Pollo | "Me decían que no me daba para ser modelo" "Es de una telefónica, son muy tradicionales... Se va renovando mes a mes, son más de 1.000 dólares", remarcó, y dejó en claro que la cifra "es mayor a 3.000 dólares". Además, detalló que muchas veces su rostro aparece en países como Perú o Paraguay sin que ella lo sepa de antemano.

Stephanie Denmer: influencer y empresaria Stephanie Denmer es una de las influencers más conocidas del mundo digital, aunque su carrera empezó mucho antes de las redes sociales. Empezó a los 14 años y fue la cara de muchas marcas nacionales e internacionales, como Coca-Cola, Swatch y compañías telefónicas. Tiene más de 1.4 millones de seguidores y es una de las pioneras en Argentina en hacer de las redes una salida laboral.