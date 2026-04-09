Denunciaron racismo en el reto de MrBeast: El Rubius apuntó contra Rakai El streamer español se desvinculó de los ataques xenófobos y expuso a su rival por la ignorancia sobre sus orígenes. "Me dijo que vuelva a México", denunció. + Seguir en







El duelo de streamers se vivió con tensión en las redes sociales. Redes sociales

El nuevo reto de MrBeast, un duelo de 50 creadores de contenidos por un millón de dólares, derivó en una polémica de racismo y xenofobia que tiene como protagonistas al español El Rubius y el estadounidense Rakai.

La tensión entre los youtubers empezó cuando Rakai quedó en tercera posición, se burló de la eliminación de El Rubius y le dijo que "regresara a México".

"Un poco racista también, te lo digo. ¿Qué se puede esperar de un chico que ni siquiera sabe que Europa existe?", ironizó el nacido en Málaga sobre la confusión acerca de sus orígenes.

Embed El Rubius claims that RaKai told him to go back to Mexico during MrBeast’s Streamer challenge



“A little racist too, I'm telling you. What can you expect from a kid who doesn't even know Europe exists.” pic.twitter.com/htpBVNRIUL — FearBuck (@FearedBuck) April 8, 2026 El festejo o celebración del streamer Rakai tras eliminar a su contrincante se hizo viral en redes por su actitud irrespetuosa: se burló de Rubius sin dejarlo despedirse, lo que provocó críticas por su comportamiento, que calificaron de "arrogante".

Embed El incómodo momento en el que el streamer Rakai se burla del Rubius tras su eliminación, sin dejarle despedirse y riéndose de él de forma muy irrespetuosa. pic.twitter.com/kG1n0AqHxQ — Terreno Viral (@terrenoviral) April 5, 2026 Quién ganó el reto de MrBeast En el reciente reto de 50 streamers de MrBeast, el creador de contenido YourRage se coronó campeón, ganando 1 millón de dólares tras la polémica eliminación de El Rubius en el top 4. Fue una final intensa, en donde se destacó la eliminación de El Rubius por parte de Rakai.

El evento se vivió con tensión en redes, luego de la denuncia por ataques racistas y amenazas de muerte del estadounidense de 17 años, tras burlarse del español. "No fui a hacer amigos", se defendió Rakai.