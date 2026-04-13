13 de abril de 2026 Inicio
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Mercurio entra en Aries el 14 de abril: cómo impacta en todos los signos y por qué cambia tu forma de comunicarte

Es un tránsito ideal para entrevistas, lanzamientos, debates o decisiones rápidas, pero no tanto para negociaciones delicadas o conversaciones donde se necesita mucha empatía.

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El 14 de abril

El 14 de abril, Mercurio ingresa en Aries y trae un cambio fuerte en la energía mental y expresiva

El 14 de abril, Mercurio ingresa en Aries y trae un cambio fuerte en la energía mental y expresiva. Si veníamos de procesos más introspectivos, ahora todo se acelera: ¿cómo impacta en todos los signos y por qué cambia tu forma de comunicarte?

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
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Este tránsito activa un intercambio más directo, impulsivo y sin filtro. Puede ser ideal para iniciar proyectos, animarse a conversaciones pendientes o tomar la iniciativa. Pero también puede generar discusiones, respuestas reactivas o falta de tacto si no se maneja con conciencia.

Cuando el planeta comunicativo pasa el signo del carnero, la mente se vuelve más rápida que nunca. Es una energía de inicio, de chispa mental, donde lo importante es actuar antes que dudar.

  • Comunicación frontal y sin rodeos.
  • Pensamiento veloz, pero a veces impulsivo.
  • Necesidad de decir “lo que hay”.
  • Menos paciencia para explicaciones largas.
mujer escribiendo

Cómo impacta Mercurio en Aries en cada signo

Aries

Con Mercurio en tu signo, tu voz se potencia. Tenés claridad, rapidez mental y ganas de expresarte. Cuidado con hablar sin pensar o discutir por impulso.

Tauro

Se activa tu mundo interno. Es momento de pensar antes de hablar, procesar emociones y evitar reacciones automáticas.

Géminis

Tu regente, Mercurio, te impulsa a conectar, hacer networking y moverte en grupo. Ideas nuevas aparecen a través de otros.

Cáncer

Se activa tu zona profesional. Podés tener conversaciones clave en el trabajo, pero evitá reaccionar emocionalmente.

Leo

Momento de expansión mental. Ideal para estudiar, viajar o animarte a decir lo que pensás sin miedo.

Virgo

Tu regente, Mercurio, mueve temas profundos. Conversaciones intensas, decisiones importantes y necesidad de ir al fondo.

Libra

Se activa el eje vincular. Las conversaciones en pareja o sociedades pueden ser directas, incluso tensas.

Escorpio

Momento de ordenar tu rutina y hablar claro en el trabajo. Evitá discusiones innecesarias con compañeros.

Sagitario

Energía creativa al máximo. Ideal para expresarte, escribir, crear contenido o animarte a decir lo que sentís.

Capricornio

Se activan temas familiares. Puede haber conversaciones importantes en el hogar o con personas cercanas.

Acuario

Tu mente vuela. Ideas, mensajes, contactos y movimientos constantes. Aprovechá para comunicar proyectos.

Piscis

Se activa tu economía. Momento de tomar decisiones rápidas sobre dinero, pero evitando impulsos.

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