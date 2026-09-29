La mesa política del Gobierno analizó la "escalada de inseguridad" y el operativo por la visita del Papa

Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo y otros funcionarios se reunieron en Balcarce 50 junto a la ministra Alejandra Monteoliva. También abordaron la reforma electoral, el proyecto sobre Malvinas y el contexto económico previo al viaje de Javier Milei a Francia.

La mesa política del Gobierno mantuvo una nueva reunión de trabajo este martes en Casa Rosada, en la que se analizaron cuestiones vinculadas a la seguridad nacional y distintos temas de la agenda legislativa.

En el encuentro de este martes participó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto a quien se analizó con preocupación la escalada de inseguridad registrada durante las últimas semanas en distintos centros urbanos. En ese marco, se abordó también el episodio ocurrido este martes en La Matanza, donde un integrante de Seguridad y Custodia del Ministerio de Seguridad resultó herido de un disparo en el brazo durante un intento de asalto.

En este mismo ámbito, se evaluaron los procedimientos y el operativo de seguridad previstos con motivo de la visita del Papa , con especial atención a las distintas medidas de prevención y coordinación necesarias para garantizar el normal desarrollo de las actividades previstas durante su estadía.

En relación con la agenda legislativa, se abordó el tratamiento de la reforma electoral en el Senado y la evolución del proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas en la Cámara de Diputados.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La reunión tuvo lugar en la antesala del viaje del presidente Javier Milei a Francia para encabezar la Argentina Week y reunirse con su par Emmanuel Macron, y en medio de la preocupación por la situación económica, tras la suba del riesgo país a casi 630 puntos básicos, el máximo valor en los últimos seis meses.

La mesa política vuelve a reunirse.

Por lo pronto, como es habitual ya que se encontrará su hermana, el jefe de Estado no asistió a a la reunión y acudirá esta tarde a la ceremonia de distinción de ciudadano ilustre por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires al golfista Adolfo Cambiaso, acompañado por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, en el Palacio Libertad.

Por la noche, el mandatario partirá rumbo a Francia junto a 12 gobernadores, funcionarios y empresarios para encabezar una nueva edición del Argentina Week en la ciudad de París. La agenda del Presidente también tiene prevista una bilateral con Macron, la cual se llevará adelante el jueves 1° de octubre, en el marco de un encuentro multisectorial en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La última reunión de la mesa política, con el debate en Patricia Bullrich

La mesa política mantuvo el 22 de septiembre su última reunión en Casa Rosada luego de las tensiones discursivas con la senadora oficialista Patricia Bullrich por sus críticas a las modificaciones introducidas en el Presupuesto 2027. "Las diferencias quedaron aclaradas", señalaron desde el Gobierno acerca del encuentro que fue encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En el encuentro, entre los distintos integrantes se discutieron las diferencias que se expusieron públicamente la última semana y, detallaron, "cada uno planteó su posición al respecto y las diferencias quedaron aclaradas. Comprometiéndose a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con miras a la agenda legislativa y política que lleva adelante el Gobierno".

La exministra de Seguridad había hecho público su enojo el jueves al conocer la letra chica del proyecto que el Gobierno envió al Congreso. "No quiero que me traten como tonta", reclamó la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta. Desde la Casa Rosada intentaron bajarle el tono a la polémica. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, argumentó que la senadora no se enteró de los cambios en Discapacidad porque se retiró antes de que se abordara la cuestión.

Sin embargo, Bullrich lo desmintió rotundamente. "Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba", afirmó la senadora, quien sostuvo que el tema de Discapacidad nunca estuvo en la agenda del espacio y que solo se presentaron lineamientos generales del proyecto, sin entrar en los artículos que después generaron polémica.

La senadora nacional informó en la reunión de este martes cómo será la próxima sesión en la Cámara Alta para avanzar en los proyectos del Poder Ejecutivo: reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, modificación al régimen de Zona Fría y Bonos de Carbono.