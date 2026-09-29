El mensaje de de Javier Milei por la muerte del senador Juan Carlos Pagotto El Presidente compartió en sus redes sociales el mensaje de su hermana Karina Milei por la muerte del legislador riojano de La Libertad Avanza. Por Agregar C5N en









Javier Milei despidió al senador Juan Carlos Pagotto: "QEPD"

El presidente Javier Milei despidió este martes al senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien murió a los 74 años. El mandatario compartió en sus redes sociales el mensaje publicado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y agregó: “QEPD”.

“Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país. Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”, escribió Karina Milei en su cuenta de X.

También se expresó Sebastián Pareja, diputado nacional y uno de los principales armadores políticos de La Libertad Avanza. “Triste y conmovido por el fallecimiento del querido senador Juan Carlos Pagotto. Quienes lo hemos conocido perdemos a un hombre honesto, comprometido con sus valores, y especialmente a una gran persona. Extiendo mis condolencias a sus allegados y seres queridos”, publicó.

Qué se sabe sobre la muerte de Pagotto Pagotto fue encontrado sin vida este martes por familiares en su vivienda de la ciudad de La Rioja. Tras el hallazgo se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento no existe información oficial sobre la causa de su muerte.

El senador había atravesado un cuadro de salud reciente y había estado internado aproximadamente dos semanas atrás por una afección cardíaca. Por ahora no se informó oficialmente si ese antecedente tuvo relación con su fallecimiento.