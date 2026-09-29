29 de septiembre de 2026 Inicio
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El mensaje de de Javier Milei por la muerte del senador Juan Carlos Pagotto

El Presidente compartió en sus redes sociales el mensaje de su hermana Karina Milei por la muerte del legislador riojano de La Libertad Avanza.

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Javier Milei despidió al senador Juan Carlos Pagotto: QEPD

Javier Milei despidió al senador Juan Carlos Pagotto: "QEPD"

El presidente Javier Milei despidió este martes al senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, quien murió a los 74 años. El mandatario compartió en sus redes sociales el mensaje publicado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y agregó: “QEPD”.

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“Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestro país. Un cálido abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”, escribió Karina Milei en su cuenta de X.

También se expresó Sebastián Pareja, diputado nacional y uno de los principales armadores políticos de La Libertad Avanza. “Triste y conmovido por el fallecimiento del querido senador Juan Carlos Pagotto. Quienes lo hemos conocido perdemos a un hombre honesto, comprometido con sus valores, y especialmente a una gran persona. Extiendo mis condolencias a sus allegados y seres queridos”, publicó.

Qué se sabe sobre la muerte de Pagotto

Pagotto fue encontrado sin vida este martes por familiares en su vivienda de la ciudad de La Rioja. Tras el hallazgo se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento. Hasta el momento no existe información oficial sobre la causa de su muerte.

El senador había atravesado un cuadro de salud reciente y había estado internado aproximadamente dos semanas atrás por una afección cardíaca. Por ahora no se informó oficialmente si ese antecedente tuvo relación con su fallecimiento.

Pagotto, abogado de 74 años, había asumido como senador nacional en diciembre de 2023 y tenía mandato hasta 2029. En los últimos días había participado de la actividad parlamentaria: estuvo presente en la sesión del jueves pasado, cuando el Senado aprobó con modificaciones la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y sancionó el proyecto sobre subsidios en las zonas frías.

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