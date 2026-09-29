La confesión de Sofía Solá sobre su vínculo sentimental con Franco Colapinto: "Es lindo y.."

La modelo fue interceptada por un periodista y sorprendió al hablar sin filtros sobre el piloto argentino de Fórmula 1. ¿Qué dijo?

En las últimas horas, un inesperado rumor comenzó a circular en las redes sociales y puso en el centro de la escena a Franco Colapinto y a Sofía Solá , la hija de Maru Botana .

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Las especulaciones surgieron a partir de una serie de likes que el piloto argentino dejó desde su cuenta oficial de Instagram en distintas publicaciones de la joven, un detalle que no pasó inadvertido entre los usuarios y rápidamente despertó sospechas sobre un posible interés.

Tras ser interceptada por un periodista de Puro Show, Sofia Solá decidió hablar del tema y aclarar cuál es la relación que mantiene con el corredor de la Fórmula 1.

Si bien la modelo trató de ser cauta a la hora de responder, también dejó algunas frases que alimentaron todavía más la expectativa. “No nos conocemos, esa es la verdad. Ya sé que mi mamá habló, ¿pero qué madre no querría que se diera? No nos vimos nunca. Es más, para mí está de novio. Nos seguimos en redes, está todo bien” , explicó la joven.

Con cierta timidez, la modelo dejó en claro que ambos se siguen en Instagram, aunque aclaró que todavía no tuvieron ningún encuentro cara a cara. Incluso, deslizó que el piloto podría estar en pareja.

Además, la influencer se refirió a su presente sentimental y hasta bromeó con su experiencia durante su paso por Europa: “Yo estoy sola, obvio. No se consigue buen material y no hay buen casting. En España tampoco, todo para atrás”.

Por otro lado, la joven de 21 años se refirió a una eventual conquista de Franco Colapinto y reveló qué piensa sobre él. “Creo que en estos casos hay que guardarse un poco y ser exclusiva, que los hombres la remen. A Franco no puedo prejuzgarlo porque no lo conozco”, explicó.

¿Nace el romance con el piloto? La hija de Maru Botana, Sofía Solá, habló en #PuroShow sobre su vínculo con Franco Colapinto: "Él me atrae, pero está de novio". #lovieneltrece pic.twitter.com/QjF6fTXAAV — eltrece (@eltreceoficial) September 29, 2026

Sin embargo, lejos de cerrarle la puerta a una posible conquista, la modelo reconoció que el piloto le resulta atractivo: “Es lindo, es joven, es piloto de Fórmula 1… creo que es un redondeo en el que hay pocas mujeres a las que no les atraiga. Parece simpático y divertido”, concluyó.

Qué dijo Maru Botana sobre el supuesto romance de Franco Colapinto con su hija

Maru Botana sorprendió al referirse al ida y vuelta virtual entre Franco Colapinto y su hija Sofía Solá, luego de que los usuarios detectaran una serie de interacciones en las redes sociales. En diálogo con el programa Puro Show, la famosa cocinera rompió el silencio sobre el piloto de automovilismo y no dudó en expresar abiertamente su profunda admiración por el joven deportista albiceleste: “Me encanta. Colapinto me encanta. Fan total”.

La reconocida pastelera reveló un detalle completamente inédito al confesar que existe una relación bastante estrecha con el entorno del automovilista argentino, mucho más allá de los trascendidos amorosos. Durante la charla, detalló que conoce al corredor personalmente y que suele tener contacto frecuente con su círculo íntimo debido a la fascinación del piloto por sus dulces: “Lo quiero mucho a Franco, a su familia, lo fui a ver de hecho a Barcelona. Lo conozco porque es muy fan de algunas tortas mías”.

Crecen los rumores de romance entre la modelo y el piloto argentino.

Sin ánimos de confirmar de manera explícita un noviazgo formal entre su hija y el piloto de Alpine, no dudó en darle el visto bueno definitivo frente a los micrófonos. Para cerrar el tema y alimentar la ola de especulaciones que ya circulaba por internet, la empresaria gastronómica dejó un guiño contundente que funcionó como un sello familiar: “No lo conozco tanto a Franco, pero conozco a su familia y son un amor. Él está aprobado”.