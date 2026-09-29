Es un famoso conductor de streaming y ahora confirmó su noviazgo con la hija de un DT campeón con Racing La romántica publicación en redes sociales que le puso fin a los rumores y revolucionó a los fanáticos del popular canal digital. Agregar C5N en









El conductor de Se Fue Larga presentó a su nueva pareja.

Fermín Bo volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática pero esta vez por una novedad vinculada a su presente sentimental. Luego de atravesar semanas agitadas por diversos episodios controversiales en el universo digital, el popular conductor de streaming decidió ponerle fin a las versiones sobre su vida privada. El referente de la señal Luzu optó por blanquear públicamente su noviazgo con Abril Cocca, hija de Diego Cocca, ex DT de Racing, a través de un mensaje cargado de emoción que rápidamente se volvió viral entre los usuarios.

El conductor del programa Se fue Larga venía despertando una profunda intriga entre sus miles de seguidores respecto a su soltería. Tras dejar trascender pequeños indicios en las transmisiones en vivo sobre un posible acercamiento afectivo, el comunicador tomó la delantera y recurrió a su perfil oficial para oficializar el romance. En su dedicatoria, el influencer remarcó el impacto positivo que tuvo la llegada de su pareja a su cotidianeidad: "Yo se que el mundo sigue siendo el mismo de siempre, pero desde que conocí a Abril como que se ve diferente".

En la emotiva publicación, el integrante de la señal de streaming dedicada al público joven no escatimó en halagos para describir las virtudes de su enamorada. El creador de contenido destacó la calidez humana de su compañera y la paz que le brinda su entorno: "Al igual que cuando te abraza y sentís una paz que no te dan ganas de salir de ahí. Abril es una persona hermosa, sensible, alegre y compañera. Se preocupa por todos los que quiere y va a estar siempre ahí para su familia, amigos y perritos. Es simplemente increíble verla con ellos".

El cierre de la declaración pública sirvió para revelar la identidad completa de la joven que conquistó su corazón y reafirmar el profundo sentimiento que los une: "Yo la amo a Abril, es mi refugio y mi verdad. Es mi todo. Imaginarla era imposible porque es tan extraordinaria que nunca pense que alguien así podía ser real. Pero lo es, te amo Abby Cocca". La joven es la hija de Diego Cocca, el emblemático estratega futbolístico que supo consagrarse campeón en el banco de Racing en el año 2014.

La historia poco conocida de Ferbo antes de la fama FerBo es hoy uno de los conductores más consolidados del panorama digital argentino. Sin embargo, su incursión en los medios de comunicación reconoce una génesis marcada por una pérdida familiar que modificó sus prioridades. El presentador de Luzu rememoró el impulso determinante que lo llevó a perseguir su gran vocación desde muy joven en la zona oeste del conurbano: “En 2013 se muere mi abuelo, yo soy de Ituzaingó, Castelar, y a mí me agarra como medio un ataque porque ya se había muerto mi bisabuela, se había muerto mi tía, yo tenía 15 años y empiezo a decir 'Che, pará, si se está muriendo la gente, me puedo morir yo y todavía no cumplí mi sueño'”.

La partida de su familiar fue el motor que lo convenció de no posponer sus metas personales y lanzarse de lleno a la producción independiente. Con el permiso de su abuela, el joven transformó una habitación de la vivienda familiar en un improvisado estudio radial montado con una computadora y un micrófono. El proyecto virtual, bautizado bajo el nombre de Radio Mundo Tu Radio, se financiaba mediante pequeños aportes publicitarios de comercios barriales de Castelar, como una heladería y un instituto de inglés local. El trayecto inicial del programa atravesó situaciones divertidas relacionadas con sus métricas de audiencia y la incorporación de sus primeros colaboradores. El propio creador de contenido rescató con humor el dilema que se le presentó en sus primeras transmisiones: “Al principio me escuchaban dos personas. En la primera emisión fueron dos personas: mi abuela y un amigo y al jueves siguiente lo invité a mi amigo a conducir porque le había gustado y claro ¡me quedé sin un oyente!... porque me escuchó una sola persona: mi abuela”. Aquel humilde emprendimiento casero significó el trampolín hacia su exitoso presente en el streaming actual.