"Cliente de la semana": un histórico actor de telenovelas perdió todos sus ahorros tras ser estafado

A los 79 años fue víctima de dos estafas virtuales que lo dejaron sin dinero. El histórico galán de la TV denunció que lo engañaron con falsas operaciones bancarias y quedó en la mira de la Justicia.

Transferencias, préstamos a su nombre y la cuenta vaciada fueron el resultado de las estafas virtuales que sufrió un histórico galán argentino. “Mirá, Jorge, tenemos que hacerte un depósito porque sos el cliente de la semana ”, le dijeron al actor de 79 años en un llamado que parecía legítimo y que terminó siendo una trampa que lo dejó sin un peso.

Jorge Martínez relató el calvario que vivió tras sufrir dos estafas virtuales donde perdió sus ahorros y debió afrontar las consecuencias de operaciones falsas que vaciaron su cuenta. Según contó a América TV, realizó una compra en la plataforma internacional Temu y una semana después recibió un llamado en el que le informaron que había sido elegido como “cliente de la semana” y que recibiría un depósito de 500 mil.

“Me mandaron dos remeras, dos pares de toallas, dos pares de zapatillas. Bueno, muy bien andaba todo hasta que a la semana me llaman y me dicen: ‘Mirá, Jorge, tenemos que hacerte un depósito porque sos el cliente de la semana’”, explicó.

Martínez contó que, ante el pedido de los supuestos representantes, entregó sus datos bancarios para recibir un depósito . Poco después lo llamó su oficial del banco y le advirtió : “Jorge, vos pediste un crédito de 1.700.000 y otro de 863.000”. “No”, respondió el actor, “Gonzalo , yo no pedí nada”.

Según su relato, minutos después le confirmaron que esos créditos ya habían sido pagados y que el resto de sus ahorros había sido retirado .

La segunda estafa virtual a Jorge Martínez: Messi como fachada

El histórico galán de telenovelas relató que también cayó en otra maniobra vinculada a una supuesta plataforma de inversiones. “Es esta plataforma que tenía como publicidad a Messi, después veo que es una inteligencia artificial, donde me dicen que depositando 149.600 pesos me harían integrante de una plataforma donde va girando el dinero y me van ahorrando”, contó.

Según explicó, comenzó a recibir acreditaciones falsas que simulaban depósitos en dólares. “Me empiezan a mandar: ‘Mirá, Jorge, se acreditó acá 1200 dólares. Vamos a hacer una cosa, te lo vamos a mandar todos juntos, porque tenés que pedir un permiso a Comercio Exterior’”, relató. Finalmente, le pidieron otra vez los datos de su cuenta y le retiraron los últimos ahorros: unos 1400 dólares.

El actor aseguró que conserva documentación sobre las operaciones y las cuentas utilizadas, aunque se encontró con trabas al denunciar: le advirtieron que haber entregado voluntariamente sus datos podía complicar el procedimiento. Martínez cuestionó esa postura y reflexionó: “Vos hacés un trabajo y das el número de cuenta para que te hagan el depósito ahí. O sea, si vos no das el número de cuenta, no te hacen el depósito”.