La picante pregunta que Wanda Nara le hizo a Luck Ra sobre La Joaqui en MasterChef: "¡Es el primer programa!"

El esperado regreso de la competencia MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe tuvo todo tipo de condimentos en su primera noche, y la conductora Wanda Nara no dejó pasar la gran oportunidad para incomodar al cantante Luck Ra, recientemente separado de la artista La Joaqui.
Durante la presentación oficial, la carismática conductora arrinconó al joven músico cordobés y le consultó sin ningún tipo de filtros sobre su expareja: "¿Tenés recuerdos de tu paso por MasterChef Celebrity? ¿Esos recuerdos eran buenos o malos?".
El reconocido artista intentó esquivar la directa alusión a La Joaqui, quien había participado en la temporada anterior del certamen televisivo, y le contestó rápidamente intentando cerrar el tema: "Todos los recuerdos fueron muy buenos, la verdad".
Wanda Nara incomodó a Luck Ra.
Sin embargo, ante la punzante insistencia de la mediática presentadora, el cuartetero estalló en risas, no aguantó la presión frente a las cámaras y le terminó suplicando piedad con mucho humor: "¡Wanda, por favor, es el primer programa!".
Este fuerte e incómodo cruce en la televisión ocurre justo pocos días después de que la popular cantante urbana lanzara su nueva y sugerente canción que se titula, paradójicamente, "Wanda Nara", alimentando todas las especulaciones de sus seguidores.
Tiago PZK y La Joaqui blanquearon su noviazgo
En medio de este escándalo televisivo, Tiago PZK oficializó su romance con La Joaqui compartiendo una sugerente foto en sus historias de Instagram donde se los ve bajando de un avión privado tomados firmemente de la mano.
Previamente, Luck Ra confesó en un stream sentirse profundamente dolido con su examigo y sentenció: "Me siento traicionado. Lo que hizo el otro culero me parece una banda, yo solo había hablado de la ruptura con Lit y él".
El cuartetero también expuso la actitud de Tiago tras la mediática separación: "El chabón me mandaba mensajes diciéndome: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien’. Esos mensajes después me hicieron muy pero muy mal".
Por su parte, La Joaqui le respondió a su exnovio publicando un fulminante y directo audio en TikTok: "Sé que eres un manipulador experto y mentiroso habitual. No digas mentiras sobre mí y no diré verdades sobre ti".
A pesar de toda la polémica y la traición, Luck Ra cerró el tema asegurando: "Solo espero que ella posta sea feliz ahora en esta nueva etapa con él. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada".